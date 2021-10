Comment la recherche sur l'islam a dérivé

Jeudi à la barre du tribunal de Luxembourg, Kevin M. a plaidé l’innocence sur les accusations d'appel à la haine. Son penchant pour l'islamiste radical n'aurait, selon lui, rien de condamnable.

Jeudi à la barre du tribunal de Luxembourg, Kevin M. a plaidé l’innocence sur les accusations d'appel à la haine. Son penchant pour l'islamiste radical n'aurait, selon lui, rien de condamnable.

(pj avec Maximilian RICHARD) «Je m'appelle Kevin M. Je suis né au Luxembourg. Je suis un musulman qui a subi une perquisition de police, à son domicile, le 25 juin 2018». La voix est douce, tremblante. A 29 ans, replié dans son fauteuil roulant, celui qui se présente à la barre au deuxième jour de son procès n'a rien de l'allure que l'on s'imagine d'un dangereux islamiste. Mais l'on sent une détermination.

Feuille de papier en main, il décrit comment les policiers ont pénétré de force chez lui. Lourdement armés. Comment les agents les ont ligotés, lui et sa compagne enceinte. Le duo est soupçonné d'être membre de l'État islamique. Les deux Luxembourgeois n'auraient pas pris les armes, mais soutenu l'organisation terroriste en diffusant largement sa propagande via les réseaux sociaux. Il est question de provocation à la terreur et d'appel à la haine. Mais face à ces accusations, l'homme plaide l'innocence, se voit comme une victime et parle de conspiration.

Ainsi, à entendre Kevin M., la police grand-ducale aurait falsifié des preuves pour le faire tomber. En prison, il aurait même subi des tentatives d’empoisonnement, selon ses dires. Le jeune, au physique fragile depuis l'enfance, accuse aussi les autorités chargées des enquêtes criminelles d'être responsables de son mauvais état de santé.

Mais lui, qu'a-t-il fait de 2016 à 2018 qui puisse lui valoir de comparaître devant les juges? Il n'en dit mot dans sa déclaration écrite au préalable. Ce n'est que lorsque le président du tribunal lui pose des questions précises que l'accusé devient concret et se défend avec un peu plus d'énergie. Dans ses réponses, il parle fort et librement, sans interruption. Oui, il s'est intéressé à l'État islamique mais uniquement pour des raisons religieuses. Oui, il a bien pris contact avec les représentants de l'EI mais seulement pour les questionner sur l'islam. Oui, il a copié les passages de propagande sur les réseaux sociaux, mais ce n'étaient que des extraits de livres librement accessibles sur le marché.

L'enquête dresse elle un tableau différent. Les citations publiées sur les réseaux sociaux, notamment des sourates du Coran, auraient été sorties de leur contexte, citées de manière incomplète. Des publications dont le rôle n'aurait été que d'inciter à la violence contre les «infidèles». Dans des messages privés et des forums de discussion, Kevin M. aurait été encore plus précis. Le Luxembourgeois aurait clairement déclaré son soutien à l'État islamique et tenté de rallier d'autres personnes au groupe terroriste.

L'accusé aurait également entretenu des contacts avec des djihadistes notoirement connus. Et les enquêteurs, devant la cour, rappellent que Kevin M. n'avait qu'une interprétation extrémiste de l'islam. Ses recherches religieuses ont toujours été orientées vers les idéologies terroristes de l'Etat islamique ou d'Al-Qaïda. Un mouvement qualifié de pas assez radical par le jeune homme dans certains tchat...

Ce vendredi, le procès reprend avec à nouveau la parole donnée aux accusés. Occasion pour elle et lui d'expliquer pourquoi dans leur matériel informatique n'a été retrouvé presque exclusivement que du matériel de propagande islamiste.

