Cinéma au Luxembourg

La réalité virtuelle au cœur de LuxfilmFest

Début février, on apprenait la bonne nouvelle: les cinéphiles du Luxembourg pourront retrouver le plaisir des salles pour assister à l'édition 2022 du LuxfilmFest, après une édition organisée en 2021 en virtuel. Le programme de la future édition s'annonce d'ailleurs alléchant et malgré le retour au présentiel, le virtuel aura toujours sa place au cœur du festival.



Ainsi, après le succès de l’édition 2021, Guy Daleiden, directeur du Film Fund Luxembourg, et Ainhoa Achutegui, directrice de neimënster, ont dévoilé les ambitions du futur Pavillon de la réalité virtuelle qui se tiendra du 3 au 13 mars 2022, dans le cadre de la 12e édition du Luxembourg City Film Festival (LuxfilmFest) donc.

Pour la 5e année consécutive, le Film Fund Luxembourg, en partenariat avec le Centre PHI de Montréal, spécialisé dans la distribution de contenus immersifs, organisera dans les caves voûtées de neimënster son Pavillon de réalité virtuelle consacré à des œuvres prestigieuses primées du cinéma XR. Cette édition verra aussi le jour grâce au soutien de Digital Luxembourg et d’autres partenaires.

Une dizaine d'expériences originales

«Pendant toute la durée du LuxFilmFest, le public pourra découvrir à neimënster une dizaine d’expériences originales et totalement inédites dans un contexte scénographique de haute qualité qui les immergera au cœur de l’action. Les installations seront libres d’accès et toutes les mesures seront prévues pour assurer la plus grande sécurité sanitaire», précise Film Fund Luxembourg dans un communiqué publié ce mercredi.

Un cinéma VR spécialement aménagé proposera également une sélection de films 360° permettant au public de se laisser transporter dans l’univers de cette technologie inouïe.

Comme tous les ans, la programmation du Pavillon servira de vitrine à des œuvres produites ou coproduites avec le Luxembourg. Ce sera le cas de «The Assembly» de Catherine Elsen (une coproduction Bidibul Productions) à voir au centre culturel Op der Schmelz, «Le Bal de Paris» de Blanca Li (une coproduction Fabrique d’images) ou «Methamorphosis» de Karolina Markiewicz et Pascal Piron, figures de proue de la VR luxembourgeoise.

Les œuvres immersives internationales «The End of Night» de David Adler et «Glimpse» de Benjamin Cleary et Michael O’Connor, primées à la Biennale de Venise, mais aussi «The Book of Distance» de Randall Okita ou «We are at home» de Michelle et Uri Kranot sorties tout droit de la sélection officielle du Festival de Tribeca feront e.a. partie de cette programmation haut de gamme.

Le Pavillon VR sera aussi l’occasion pour le Fonds d’organiser le jeudi 3 mars sa 4e édition du VR Day, journée professionnelle durant laquelle experts nationaux et internationaux établiront un état des lieux de la XR après deux années de pandémie.

Dès le 14 mars, la formule «VR to GO» fera son grand retour. Le public pourra à nouveau louer à neimënster un casque de réalité virtuelle pour 2 à 3 jours permettant de visionner tranquillement depuis le confort de son domicile toutes les œuvres du Cinéma VR présentées sur le Pavillon. Les casques VR seront mis à disposition à un tarif de location abordable et suivront un strict protocole sanitaire de désinfection aux rayons ultraviolets après chaque usage.

À noter également que le LuxFilmFest s’est doté pour la 2e fois d’un jury international expérimenté pour une compétition consacrée exclusivement aux œuvres immersives, lequel décernera un prix de 4.000 euros à la meilleure œuvre VR.

