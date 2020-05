La question que chaque voyageur se pose...

Le covid-19 s'est-il installé avant vous dans le tram, bus et wagons? En tout cas, pour limiter le risque de contamination, ces moyens de transport sont bien désinfectés au quotidien. Le ministre de la Mobilité, François Bausch, vient de détailler les mesures d'hygiène mises en place.

Oui, les CFL ont bien eu vent d'un voyageur contaminé par le covid-19 circulant dans un de leur wagon. C'était même le 6 mars dernier, a informé lundi le ministre de la Mobilité, François Bausch (Déi Gréng). Sitôt le fait connu, la compagnie de chemin de fer a aussitôt isolé la rame et désinfecté l'intérieur du sol au plafond. Aujourd'hui, les équipes de nettoyage ont tout un protocole à suivre. A commencer par le soin apporté à bien nettoyer les zones de contact (tablettes, barres d'appui, lavabo, portes, poignées). «Cela est fait au moins une fois par cycle de 24 heures», rassure le ministre.

Ainsi, face aux interrogations du député CSV Serge Wilmes, un point détaillé a-t-il était fait sur les mesures prises dans les transports en commun désormais. Que ce soit gratuit est une chose, mais si trains, bus et tram veulent retrouver une bonne fréquentation, les compagnies doivent assurer un nettoyage performant et donc rassurer la clientèle présente ou hésitante. Côté CFL, c'est ainsi que non seulement les équipes d'entretien ont été renforcées mais que l'attention à l'hygiène a été décuplée. Comme le prouvent ces nettoyages systématiques pour tout train stoppant en gare de Luxembourg ou Pétange.

Gares et mobiliers d'accueil font eux aussi l'objet d'un passage au désinfectant régulier, a minima une fois par jour. Le virus étant sensible à des nettoyants classiques, la mesure est efficace. Et puis, quand les rames rentrent au dépôt, elles subissent une pulvérisation en règle pour débarrasser l'intérieur de toute trace virale.

Pour les bus de la Ville de Luxembourg, François Bausch assure que chaque zone de contact est là aussi désinfectée au moins une fois par jour, du lundi au vendredi. Et une fois par semaine, chaque bus est assaini de fond en comble. Les chauffeurs, eux, se sont vu remettre du gel hydroalcoolique pour exercer en toute tranquillité d'esprit leur circuit. Sachant que le contact avec les passagers est aujourd'hui fortement réduit.Non seulement avec la gratuité il n'y a plus de vente de billets en vis-à-vis, mais les usagers des bus sont invités à monter via les portes arrière.

Même la carrosserie

Idem pour les conducteurs des liaisons bus RGTR ou des TICE. Pour ce réseau, appel a été fait à une société spécialisée pour veiller à la propreté des bus qui, de retour au dépôt à Esch-sur-Alzette ou à l'occasion de pause, reçoivent l'indispensable nettoyage. François Bausch va même jusqu'à indiquer le produit désinfectant employé, Asept 90 pour celles et ceux que cela intéresse...

Il va de soi que le tram lui aussi est contraint à un brin de toilette plus fréquent et plus poussé. Chaque nuit, Luxtram nettoie et désinfecte entièrement ses rames. Compris la carrosserie extérieure. Si les traminots aux commandes (isolés dans leur cabine) n'ont guère à craindre de la présence des passagers et ne sont pas tenus de porter un masque, leurs collègues en atelier ou dans les parties administratives sont eux tenus de porter l'indispensable protection buccale.

