La quarantaine avec autorisation de sortie fait débat

La loi permet à des personnes ayant eu un contact avec un cas covid et mises en quarantaine de se rendre à l’école. C'est le cas actuellement d'un enseignant qui a été autorisé à exercer. Une affaire qui soulève pas mal de questions.

(ER avec SH) - Le ministre de l'Education Claude Meisch (DP) a présenté les grandes tendances de la rentrée aux députés. Outre le fait de mettre en avant le développement des compétences numériques aussi bien dans l'enseignement fondamental que dans l'enseignement secondaire, le ministre a aussi insisté sur sur le programme «Diplôme +». Mais les députés ont tenu également à avoir quelques éclaircissements sur la quarantaine avec autorisation de sortie.

Le cas d'un enseignant a fait sensation sur les réseaux sociaux durant le week-end. Bien que l'homme soit effectivement en quarantaine après un contact avec une personne qui a été testée positive au covid-19, il a été autorisé à continuer son travail à condition qu'il continue de porter un matériel de protection. Claude Meisch a tenu à préciser que «ce type de cas doit être isolé» et que «l'infection ne provienne pas du milieu scolaire».

«La personne mise en quarantaine a uniquement le droit de se rendre à l'école et ne peut pas faire d’autres sorties. Elle doit impérativement porter le masque» dans l'établissement scolaire a insisté le ministre.

«Dans ce cas, le professeur enseigne dans plusieurs classes. Je ne comprends donc pas la logique et cela ne nous a pas été expliqué », a regretté Martine Hansen (CSV) après la réunion de la commission. L'enseignant a donc obtenu une autorisation extraordinaire du ministère de la Santé. Un cas de figure qui est prévu dans la loi Covid votée en juillet dernier et qui sera soumis ce mardi 22 septembre au vote de la Chambre. La députée de l'opposition a également souhaité savoir combien d'enseignants étaient concernés par cette mesure et à quelles autres professions ce règlement spécial pouvait s'appliquer.

Par contre, au cas ou deux personnes ou plus seraient mises en quarantaine, «toute la classe devrait être mise en quarantaine». Le ministre a motivé sa décision par le fait «qu'en milieu scolaire, les infections sont très rares». Dans son allocution, Claude Meisch a également évoqué les déplacements en transport scolaire. Le ministre s'est tenu rassurant et a rappelé «aucune infection n'a été recensée» dans ce type de déplacement.

