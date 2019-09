Deux semaines après l'apparition de cyanobactéries dans le lac de la Haute-Sûre, l'Administration de la gestion de l'eau a procédé à de nouvelles analyses. La baignade reste interdite sur la plage «Rommwiss» tandis qu'un autre site luxembourgeois est désormais concerné.

La qualité de l'eau dégradée à Weiswampach

A la suite de la prolifération de cyanobactéries (algues bleues) constatée par l'Administration de la gestion de l’eau le 27 août dernier, la surveillance des eaux de baignade a été intensifiée. Et les dernières nouvelles concernant le lac de Weiswampach sont négatives.

Dans ce contexte, la prolifération des algues bleues dans les eaux du lac a été confirmée ce mardi. Les espèces Microcystis sp. et Anabaena sp. ont été détectées par le Centre de recherche LIST. Ces dernières peuvent provoquer des problèmes de santé chez l’homme et les animaux à cause de la production de toxines.

L'interdiction de baignade et de toutes les activités nautiques a été prononcée avec effet immédiat pour le lac de Weiswampach. Par ailleurs, l’Administration de la gestion de l’eau et la Direction de la santé ont recommandé au public de ne pas laisser les chiens et autres animaux domestiques boire l’eau du lac. La consommation des poissons pêchés est aussi interdite.

Pas de problème à Remerschen

En ce qui concerne le lac de la Haute-Sûre et plus précisément la plage «Rommwiss», la baignade et les activités comme le paddle, le canoë, la plongée ou encore la planche à voile restent interdites. Par contre pour les autres plages officielles situées au lac de la Haute-Sûre, la baignade reste autorisée.

Du côté des étangs de Remerschen aucune prolifération d'algues bleues n’y a été observée et les plaisirs de l'eau, restent, à ce stade, autorisés. Toute interdiction éventuelle sera signalée au public via la presse.

L’Administration de la gestion de l’eau tient à rappeler que la situation actuelle concernant les eaux de baignade (le lac de la Haute-Sûre, le lac de Weiswampach et les étangs de Remerschen), peut être suivie sur son site internet. Des dépliants portant sur la thématique des cyanobactéries peuvent également y être téléchargés.

Renseignements: www.waasser.lu

