En juin, un total de 450 demandes de protection temporaire ont été introduites, dont 370 émanent d’Ukrainiens.

La protection temporaire toujours demandée par des Ukrainiens

Si elle occupe désormais moins le devant de l'actualité, la guerre en Ukraine continue de faire rage et encore aujourd'hui, des millions d'Ukrainiens ont trouvé refuge dans plusieurs pays européens, y compris au Luxembourg. On l'a d'ailleurs déjà écrit à plusieurs reprises, le Grand-Duché s'est montré particulièrement généreux et bienveillant à l'égard du pays en proie au conflit. Pour continuer ses efforts, l'Europe vient d'ailleurs d'allouer une somme de 390.000€ au Luxembourg afin que ce dernier fournisse davantage d’aide alimentaire aux Ukrainiens dans le besoin.

Malgré les arrivées de réfugiés beaucoup moins nombreuses qu'il y a quelques mois, le pays doit encore faire face à des problèmes liés aux structures d'accueil. En effet, près de 96% d'entre elles sont actuellement occupées. Une quasi-saturation qui pose pas mal de problèmes. Ainsi, 82 nationalités différentes vivent présentement dans ces structures, dont 1.237 Ukrainiens selon le dernier recensement effectué par le ministère de l'Immigration et de l'Asile.

Pour ces milliers d'Ukrainiens, il leur est possible de prétendre au statut de protection temporaire, qui leur permet de ne pas devoir passer par toutes les étapes de la procédure d'asile habituelle. Elle leur permet entre autres d'obtenir un permis de travail au Luxembourg. Ce régime s'applique à toutes les personnes qui vivaient en Ukraine au moment où le conflit a éclaté, y compris les non-Ukrainiens. Depuis le début de la guerre, la direction de l'Immigration a eu fort à faire malgré une récente accalmie.

Ainsi, en juin, un total de 450 demandes de protection temporaire ont été introduites, dont 370 émanent d’Ukrainiens. Au total, depuis le début de l'année, c'est pas moins de 4.100 Ukrainiens qui ont introduit ce type de demande. Ils sont une grande majorité à avoir obtenu ce statut. La direction de l'Immigration informe que le statut est accordé dans 98% des cas, toutes nationalités confondues.

Si les réfugiés ukrainiens représentent la majorité des demandes, il faut également souligner 45 demandes de personnes venant de Syrie, 20 d'Érythrée et 18 d'Afghanistan.

