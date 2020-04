Les résidents qui n'ont aucun symptôme ou très peu seront au centre de la nouvelle étude lancée par Research Luxembourg. Ce suivi de 1.500 participants permettra d'évaluer les dynamiques de la propagation du COVID-19 dans la population.

La propagation luxembourgeoise du covid-19 à la loupe

Quotidiennement, le ministère de la Santé fait un point de la situation quant au nombre de victimes et des personnes nouvellement infectées par le coronavirus. A ce stade 356 personnes ont déjà été guéries du covid au Grand-Duché. Celles-ci, tout comme les individus non infectés et asymptomatiques mais aussi les personnes infectées mais ne présentant pas ou peu de symptômes, vont être au cœur de l'étude Con-Vince.

Champion du monde des tests, le Luxembourg a jusqu'ici concentré ses efforts sur les personnes présentant des symptômes clairs du covid-19. Mais la plupart des «porteurs sains» ou des personnes présentant de faibles symptômes ne sont pas repérés alors qu'ils jouent un rôle important dans la propagation du virus.

L'étude scientifique baptisée Con-Vince que vient de lancer la task force Covid-19 veut effectuer des tests systématiques sur un échantillon représentatif de la population. Il s'agit d'effectuer des tests de dépistage du virus SARS-CoV-2 sur environ 1.500 personnes et de faire un suivi des personnes ne présentant pas ou peu de symptômes.

Concrètement, le groupe ne comptant que des hommes et des femmes âgés de plus de 18 ans représentera les trois principaux groupes de personnes présentant des symptômes faibles ou nuls va être choisi par le Luxembourg Institute of Health (LIH).



Recrutés par TNS-Ilres et contactés par le LIH Le choix des participants de l'échantillon de l'étude devra refléter la composition de la population luxembourgeoise en termes d’âge, de sexe et d'origine géographique afin d’éviter des résultats biaisés et statistiquement inexacts. Pour cette raison, le Luxembourg Institute of Health contactera directement les candidats éligibles pour participer à l’étude. A ce stade, la participation de volontaires de la population générale n'est pas encore possible. Les participants seront recrutés par TNS Ilres et soumis à un test de dépistage du virus SARS-CoV-2 ayant recours à une technique spécifique de biologie moléculaire. Les analyses seront initialement réalisées sur des prélèvements naso-pharyngés et ultérieurement étendues à des échantillons de sang ou autres types d’échantillons. Les participants dont le test sera positif, mais qui présentent des symptômes faibles ou nuls, seront suivis sur une période d’un an, de même que les personnes non infectées.

Cette étude permettra de «générer des données précises sur la transmission de la maladie et aidera ainsi le gouvernement à prendre des décisions basées sur des données scientifiques dans les semaines à venir», indiquent les ministères de la Santé, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et Fonds national de la Recherche.

«A notre connaissance, les porteurs asymptomatiques ne sont pas systématiquement suivis dans aucun des pays affectés par la pandémie du COVID-19. Pour cette raison, il n’y a pas actuellement de données exhaustives sur l’épidémiologie et les dynamiques de la maladie», assure le Pr Krüger, coordinateur de l'étude.

Un spécialiste qui précise que la nouvelle étude «vise à combler cette lacune en fournissant des informations fiables sur la nature, la prévalence et les modalités de transmission du Covid-19 au Grand-Duché» et doit permettre aux politiques de prendre des décisions, y compris pour la levée du confinement.

