Election présidentielle française

La procuration peut se faire jusqu'au dernier moment

Laura BANNIER S'il est toujours mieux de la réaliser le plus tôt possible, la procédure de vote par procuration peut encore être établie jusqu'à vendredi, 16h, à l'ambassade de France pour les électeurs vivant au Luxembourg.

Alors que certains ont déjà la tête dans la valise voire les pieds dans l'eau pour les vacances de Pâques, les douze candidats de l'élection présidentielle française sont, eux, dans la dernière ligne droite de leur campagne électorale. Plus que quelques jours nous séparent encore du premier tour du scrutin. Mais il est toujours possible de faire une procuration.

Avant, cette démarche se déroulait par lettre recommandée. Une procédure qu'il était alors risqué d'accomplir lors des jours précédant l'élection, en raison des délais d'acheminement du courrier. «Désormais tout se passe par mail. Les délais sont réduits, et il est donc possible d'effectuer sa procuration jusqu'au dernier moment, en particulier pour les électeurs luxembourgeois qui choisissent une personne du Luxembourg pour voter à leur place», détaille Patrick Soutif, consul adjoint et chef de chancellerie.

Le plus tôt reste le mieux, en particulier pour les électeurs désirant choisir une personne de confiance votant en France ou dans une autre section consulaire. Car, si le mandataire (la personne qui vote à la place de l'électeur) ne doit pas obligatoirement être inscrit sur la même liste électorale que le mandant (l'électeur), il doit tout de même pouvoir se déplacer pour aller voter dans le bureau de vote de ce dernier. Il s'agit donc de s'assurer que les autorités administratives reçoivent cette demande à temps, «mais légalement nous ne sommes pas en droit de refuser la procuration jusqu'au jour même de l'élection».

Beaucoup de procurations cette année

Ainsi, la procuration peut être établie du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 14h à 16h à la section consulaire de l'ambassade de France au Luxembourg. Ce mercredi 6 avril, une permanence consulaire se tiendra à Esch-sur-Alzette dans les locaux de l'ancien consulat d'Italie, 145 rue de l'Alzette, pour permettre aux ressortissants français d'effectuer cette démarche. Les agents consulaires y seront présents de 9h à 12h et de 13h à 15h30.

La demande de procuration peut être préremplie sur le portail MaProcuration, mais le formulaire peut également être rempli directement sur place. «Cette année, nous avons reçu beaucoup de procurations, confie Patrick Soutif. En particulier car le premier tour tombe pendant les vacances scolaires, ce qui a encouragé les résidents à effectuer la démarche pour que des personnes qui restent ici aillent voter à leur place.»

Mais attention, certaines conditions et formalités sont à respecter pour pouvoir céder son droit de vote à une tierce personne. Le mandant doit connaître son numéro national d'électeur, visible sur sa carte électorale, le site service public, ou sa carte consulaire, ainsi que celui de son mandataire. Celui-ci peut détenir trois procurations au total, dont une seule peut être établie en France, si l'un des mandants est inscrit sur une liste électorale consulaire. Dans le cas ou aucun des mandants n'est inscrit sur une liste électorale consulaire, le mandataire peut détenir deux procurations, dont une établie en France.

28.000 électeurs au Luxembourg

Au formulaire CERFA de demande de procuration devra s'ajouter un justificatif d'identité (carte nationale, passeport ou permis de conduire), ainsi qu'une attestation d'inscription sur les listes électorales dans le cas d'une procuration pour voter sur une liste électorale de commune.

La durée de la procuration est variable et est choisie par l'électeur. Elle peut aller d'une seule élection (un ou deux tours) à une année maximum pour les personnes inscrites sur les listes électorales communales, et trois ans maximum pour les personnes inscrites sur les listes consulaires.

Une fois acceptée, un récépissé de la demande de procuration sera remis à l'électeur, qui verra cette procédure confirmée par un email en cas de démarche effectuée sur le portail MaProcuration.

En prévision de l'élection présidentielle, considérée comme ''l'élection préférée des Français'', l'ambassade de France a remarqué une recrudescence des inscriptions sur la liste électorale consulaire. «Nous sommes à plus de 28.000 personnes inscrites, ce qui est une progression assez importante puisque nous passons de 17 bureaux de vote en 2017 à 21 bureaux de vote cette année», précise le consul adjoint et chef de chancellerie. En effet, lors des précédentes élections présidentielles, le Luxembourg comptait près de 24.000 électeurs, dont 13.806 (61,18% de participation) se sont déplacés aux urnes au premier tour, et 13.622 (56,36%) au second.

Mais où sont les convocations? La propagande électorale ne semble pas s'être encore frayée un chemin dans toutes les boîtes aux lettres. Pas de panique, indique l'ambassade de France à Luxembourg. «Ces courriers sont envoyés par Paris, et ils ne vont pas tarder», rassure Patrick Soutif, qui explique ce délai par un probable retard de réception des professions de foi des différents candidats. Quoi qu'il en soit, les convocations ne sont pas indispensables pour aller voter. Dans le cas où certains électeurs ne les auraient pas reçues avant dimanche, les portes des bureaux de vote situés à LuxExpo The Box au Kirchberg leur seront tout de même ouvertes.

