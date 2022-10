Près de 250 agriculteurs se sont déplacés, ce mardi, pour manifester leur mécontentement à l'égard du projet de loi agricole. Ambiance...

Colère des agriculteurs

«La prochaine fois, on reviendra avec les tracteurs...»

Charles MICHEL Près de 250 agriculteurs se sont déplacés, ce mardi, pour manifester leur mécontentement à l'égard du projet de loi agricole. Ambiance...

Une croix verte sur laquelle repose une botte en caoutchouc rouge. En ce 11 octobre, jour du discours de Xavier Bettel sur l'état de la Nation, l'agriculture luxembourgeoise s'est invitée devant la Chambre des députés. Une centaine d'agriculteurs ont répondu à l'appel de la Chambre d'agriculture, de la «BauerenAllianz», du «Fräie Lëtzbuerger Bauereverband», de la Centrale paysanne, de la «Landjugend&Jongbaueren» et du service Jeunesse-Lëtzbueger Bauerejugend afin de manifester leur mécontentement quant au «Projet de loi concernant le soutien durable aux zones rurales».

«Que le ministre ne raconte pas n'importe quoi» Les jeunes agriculteurs se sont entretenus avec le ministre de l'Agriculture Claude Haagen au sujet de la loi agricole. Le point de discorde est l'obligation d'obtenir une autorisation pour l'agrandissement des exploitations.

Au-delà du texte, qui suscite sa colère, le milieu reproche au gouvernement d'avoir feint de le consulter. «En vingt ans de carrière, c'est ma première manifestation.» Le visage taillé à la serpe et le verbe ciselé, Jurgen Albers (43 ans) regrette la manœuvre du gouvernement. «Ce qui ne plaît pas, c'est qu'aucune décision n'a été prise en concertation avec les syndicats», déclare ce membre de FLB, à la tête d'une exploitation de 350 hectares du côté de Boevange. La forme déplaît, le fond également.

De 1984 à 2015, on avait des quotas, puis on nous a dit de produire autant qu'on pouvait. No limit. Et maintenant, on nous dit qu'il faut réduire? Christian Wester (Président de la Centrale Paysanne)

Enfin, une partie. Notamment l'article 6, celui où il est question de «cheptel» et d'«unité de travail». Ainsi, le texte prévoit que toute «augmentation du cheptel d'une exploitation agricole, lorsque la moyenne du nombre d'unités de travail annuel se rapportant à la production animale de l'exploitation des années 2020, 2021 et 2022 est supérieure à deux», doit être soumis à l'autorisation du ministère.

Une unité de travail est calculée en fonction de la taille de l'exploitation. Celle de Jurgen Albers est de sept. Mais pour l'intéressé, cette valeur est quelque peu discutable. «C'est une notion théorique calculée pour l'ensemble de l'exploitation. Pas uniquement celle dédiée aux bêtes.»

8 Manifestation des paysans devant la Chambre des députés. Photo: Chris Karaba

8 Manifestation des paysans devant la Chambre des députés. Photo: Chris Karaba

Christian Wester, président de la Centrale paysanne, regrette que ce projet de loi ait pour but de restreindre la taille des exploitations sans prendre en compte les efforts et les investissements réalisés par les agriculteurs depuis 2015 et la fin des quotas laitiers. «De 1984 à 2015, on avait des quotas, puis on nous a dit de produire autant qu'on pouvait. No limit. Et maintenant, on nous dit qu'il faut réduire? Si la politique agricole change tous les cinq ou dix ans, ça va être compliqué. Se rendent-ils compte du coût que peuvent représenter nos investissements?»

Cette volonté de réduire la taille des exploitations, et par conséquent du nombre de têtes de bétail, est pour Jurgen Albers, «dictée par une idéologie de la non-exploitation animale». Elle répond aussi aux exigences d'une directive européenne datant de décembre 2016 concernant «la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques». Ainsi, l'UE demande aux États membres de réduire leur émission d'ammoniac. Un souhait légitime quand on sait que l'interaction des oxydes d'azote avec des éléments comme l'ammoniac ou le dioxyde de soufre peut entraîner la formation d'aérosols et participer ainsi au réchauffement climatique.

Je n'accepte pas que les agriculteurs soient présentés par certains comme complices du changement climatique Xavier Bettel (Premier ministre lors de son discours à la Chambre)

Dès lors, le Luxembourg doit, à partir de 2030 diminuer de 22% ses émissions d'ammoniac par rapport à 2005. De 2023 à 2029, l'effort portera sur une réduction de 1%. C'est mal parti puisqu'à l'heure actuelle, selon nos informations, on assiste à une augmentation de 9 à 10%. Concrètement, l'ammoniac, constitué d'un atome d'azote et de trois atomes d'hydrogène (NH3), se forme lorsque l'urine et les excréments des animaux entrent en contact. Un phénomène plus visible dans les étables. Les bactéries, présentes dans les excréments et sur le sol souillé sécrètent de l'uréase. Cet enzyme décompose l'urée et provoque l'émission d'azote ammoniacal. Dispersé par les vents, il participe à la surfertilisation azotée du biotope et en découle un appauvrissement de la diversité des espèces inhérentes.

Cette augmentation coïnciderait avec la fin des quotas laitiers. «On nous a dit de produire plus, c'est ce qu'on a fait. Mais la production de vaches laitières émet davantage d'ammoniac qu'une exploitation de vaches à viande», explique pour les non-initiés Christian Wester tout en soulignant que les évolutions techniques peuvent permettre de réduire ces émissions. Comment? «L'épandage se fait quasiment dans le sol, ou tout proche, on ne pulvérise plus», explique-t-il tout en précisant qu'à l'étranger, des études à ce sujet sont prometteuses.

Des couloirs inclinés et une rigole pour l'urine?

Ainsi, en Suisse, en équipant les aires de circulation de couloirs inclinés et d'une rigole permettant une évacuation plus rapide de l'urine, le centre de compétence de la Confédération suisse dans le domaine de la recherche agronomique et agroalimentaire (Agroscope) estime qu'il est possible de «réduire de 20% les émissions d'ammoniac».

Au-delà de l'aspect écologique, les manifestants sont farouchement opposés à l'article 36 qui correspond à l'installation de jeunes agriculteurs. Le projet de loi prévoit qu'une personne n'ayant aucune formation dans le domaine agricole pourra faire l'acquisition d'une exploitation agricole. «Vous vous rendez compte? C'est aberrant. Agriculteur, ça ne s'improvise pas», déclare Jurgen Albers pour qui cette mesure n'a aucun sens.

Xavier Bettel aux côtés de Guy Feyder, président de la Chambre d'agriculture. Photo: Chris Karaba

Lors de son arrivée à la Chambre des députés pour son discours sur l'état de la Nation, Xavier Bettel a été interpellé par Guy Feyder, président de la Chambre d'agriculture qui, quelques minutes plus tôt, prit la parole devant manifestants et responsables politiques. Parmi eux, des membres de l'opposition venus prendre un bain de foule.

«Au Luxembourg, il n'y a plus que 1.500 exploitations. Sur le plan électoral, on ne représente pas grand-chose. Alors, les seuls qui s'intéressent à nous, ce sont les membres de l'opposition», explique Jurgen Albers qui a croisé «un voisin du village d'à côté» en la personne de Jeff Engelen (ADR). «Pour les agriculteurs, cette loi est très mauvaise, affirme le député du Nord. Surtout pour ceux qui ont investi pour agrandir leurs fermes.»

Nous n'allons pas déposer ce projet avant d'avoir recueilli tous les avis et les propositions seront analysées Claude Haagen (ministre de l'Agriculture)

Lors de son discours, Xavier Bettel (DP) a tenté de se rapprocher: «Je n'accepte pas que les agriculteurs soient présentés par certains comme complices du changement climatique. Nous n'avons pas besoin d’expliquer aux agriculteurs et aux viticulteurs que le changement climatique menace leur existence. Car ce sont eux qui ressentent déjà les effets du réchauffement climatique dans leur travail quotidien».

Le Premier ministre estime que l'agriculture doit «continuer à se développer si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques. Les agriculteurs ne sont pas nos adversaires, mais plutôt nos alliés pour atteindre ces objectifs.» Concernant la nouvelle loi, Xavier Bettel assure que celle-ci «prévoit un certain nombre de mesures qui aideront financièrement les agriculteurs à travailler de manière rentable même sans bétail supplémentaire».

Echange avec le ministre de l'Agriculture

Interpellé lui aussi avant son entrée à la Chambre, Claude Haagen (LSAP) s'est efforcé de calmer le jeu auprès, notamment de Guy Feyder: «Nous n'allons pas déposer ce projet avant d'avoir recueilli tous les avis et les propositions seront analysées. Nous sommes dans une situation de Projet de loi.» Le ministre de l'Agriculture répète que toute proposition est la bienvenue et dit vouloir «trouver un consensus».

Du côté des manifestants, on affirmait ne pas vouloir en rester là. «Si notre action de ce mardi nous a permis de mieux nous faire comprendre du gouvernement, tant mieux, déclare Jeff Schroeder, président du service Jeunesse de la Centrale paysanne. Sinon, la prochaine fois, on reviendra avec les tracteurs...»

