La prison de Schrassig entièrement reconstruite?

Tous les murs du célèbre centre de rétention luxembourgeois pourraient être abattus dès 2023 pour faire place à un établissement pénitentiaire moderne constitué de plusieurs petites unités. Rien n'est ficelé mais des réflexions sont bien engagées.

(MF avec Steve Remesch) – Il n'existe pas encore de plans concrets pour reconstruire complètement une nouvelle prison à la place de l'actuel centre pénitentiaire de Schrassig mais la réflexion est clairement lancée au niveau ministériel. Sam Tanson, ministre de la Justice (Déi gréng), l'a confirmé à nos confrères du Luxemburger Wort, en précisant toutefois que les considérations «sont à un stade précoce» pour l'heure.

Selon les informations du Wort, la ministre de la Justice, ensemble avec ses collègues François Bausch (Déi Gréng), ministre des Infrastructures et Pierre Gramegna (DP), ministre des Finances, ont déjà cogité très concrètement sur la protection du centre par son grillage de haute sécurité pendant les travaux à venir et à la répartition future des futures unités.

La «ville derrière les barreaux» où vivent et travaillent actuellement 600 détenus et employés pourrait démarrer sa mutation complète dès le moment où 300 prisonniers seront transférés en 2023 dans leurs cellules du nouveau centre de détention provisoire de Sassenheim.

Non seulement la prison de Schrassig, qui avait ouvert ses portes en 1984, est désuète mais le Wort indique qu'une rénovation de l'immense complexe serait plus onéreuse mais aussi plus chronophage. De sorte qu'une démolition et reconstruction est envisagée en deux phases.

Sam Tanson voit comme «idéale», une prison neuve «avec des unités beaucoup plus petites». Ne serait-ce que pour séparer des détenus qui ne devraient théoriquement pas cohabiter, créer un «bloc blanc», c'est-à-dire une unité sans drogue, ou encore permettre à la prison de mieux pouvoir assumer son rôle de préparateur à la réintégration des détenus dans la société, une fois qu'ils quitteront ses murs.