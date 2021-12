Kevin M. et Alyson A. sont entrés, ce jeudi, dans l'histoire judiciaire du Luxembourg. Les deux jeunes gens, en couple, venant d'être condamnés pour leur soutien aux thèses djihadistes.

La prison attend le duo de djihadistes luxembourgeois

Le parquet, en novembre dernier, avait requis des peines plus sévères. Mais, ce 16 décembre, c'est tout de même un jugement d'emprisonnement qui a été prononcé à l'encontre de Kevin M. (3 ans et demi de prison, dont 18 mois avec sursis) et sa compagne Alyson A. (2 ans dont 12 mois avec sursis). Ni la jeunesse du couple, ni les arguments développés pour leur défense cet automne n'auront donc empêché ces deux jeunes d'échapper à un passage en cellule. Ainsi en a décidé la XIIe chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Leur est reproché leur propagande islamiste active, notamment sur les réseaux sociaux. Il est vrai que le garçon, par exemple, modérateur de forums où les questions religieuses étaient au centre des échanges, n'avait pas hésité à suggérer des appels au meurtre et témoigné de son soutien total à l’État islamique. Cette croisade 2.0 a pour conséquence que la justice a décidé la confiscation du matériel informatique saisi à leur domicile, dans la capitale.

Avocat du couple franco-luxembourgeois, Me Nour E. Hellal a qualifié de «décision très sévère» le jugement. Le défenseur ne cachant pas que le couple devrait très probablement faire appel de cette première décision de justice. Il a 40 jours pour cela. A ses yeux, la prison ne constitue pas le meilleur moyen pour remettre ses clients dans le droit chemin. Et de reprocher aux magistrats d'avoir peu fait preuve de «compassion et de clémence» à l'égard des concubins.

Dans la condamnation prononcée, Kevin M. est également tenu d'être suivi par le centre de déradicalisation géré par Respect.lu. La période de probation a été fixée à cinq ans.

