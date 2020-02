L'épouse du grand-duc héritier Guillaume qui deviendra maman cette année souffle ses 36 bougies ce mardi 18 février.

La princesse Stéphanie fête ses 36 ans

(JFC, avec MaH) - C'était le 18 février 1984. Il y a 36 ans ce jour, Stéphanie de Lannoy naissait à Renaix, en Belgique (Flandre-Orientale). Elle est la plus jeune des huit enfants du comte Philippe de Lannoy (1922-2019) et de son épouse Alix, née della Faille de Leverghem (1941-2012). Elle a d'abord fréquenté l'école primaire néerlandophone Sancta Maria dans sa ville natale. Elle a ensuite effectué ses études secondaires au collège Sainte-Odile dans le nord de la France et à l'institut de la Vierge Fidèle à Bruxelles, où elle a obtenu son diplôme en 2002.

À 18 ans, Stéphanie a passé un an à Moscou pour étudier la langue et la littérature russes. Elle a ensuite étudié la langue et la littérature allemandes à l'université catholique de Louvain-la-Neuve (UCL). Elle a obtenu une maîtrise à Berlin, qu'elle a conclue par une thèse sur l'influence du romantisme allemand sur le romantisme russe.

Après avoir terminé ses études, elle a effectué un stage à l'agence «Wallonie à l'exportation» à l'ambassade de Belgique. De retour dans son pays d'origine, elle a travaillé pour une société d'investissement. Stéphanie s'est mariée avec le grand-duc héritier Guillaume le 20 octobre 2012. Leur premier enfant est attendu en mai de cette année.