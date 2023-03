La princesse Claire fête son anniversaire

Reportage aux Etats-Unis Le Portugais du Luxembourg qui échange des messages avec Elon Musk

Né à Coimbra, "Mica" Oliveira a grandi dans un T1 au Luxembourg avec sa mère et ses deux frères. À 36 ans, il est cofondateur de la start-up millionnaire Amplemarket. Il vit au cœur de San Francisco et échange même des messages avec Elon Musk, l'homme le plus riche du monde en 2022.