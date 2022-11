Le Grand-Duc et la Grande-Duchesse annoncent avec une «très grande joie» les fiançailles de leur fille, son altesse royale la princesse Alexandra.

La princesse Alexandra va se marier au printemps prochain

Voilà une heureuse nouvelle annoncée par la Cour grand-ducale. Dans un communiqué envoyé ce lundi matin, le Grand-Duc et la Grande-Duchesse annoncent avec une «très grande joie» les fiançailles de leur fille, son altesse royale la princesse Alexandra, avec Monsieur Nicolas Bagory. Ce dernier a grandi en Bretagne et travaille aujourd'hui dans la création de projets sociaux et culturels après avoir fait des études en sciences politiques et lettres classiques, indique la Cour grand-ducale. Le mariage est prévu au printemps prochain.

Pour rappel, la Cour attend également un autre heureux événement l'année prochaine, à savoir la naissance du deuxième enfant de Guillaume et Stéphanie, le couple héréditaire grand-ducal. L'enfant devrait naître au printemps prochain, en avril 2023.

3 Le prince Sébastien et la princesse Alexandra lors du mariage du prince Josef-Emanuel du Liechtenstein. Photo: Luxpress/Jean-Claude Ernst

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Le prince Sébastien et la princesse Alexandra lors du mariage du prince Josef-Emanuel du Liechtenstein. Photo: Luxpress/Jean-Claude Ernst Le Prince Félix, le Prince Louis, la Grande-Duchesse Maria Teresa, le Grand-Duc Henri et la Princesse Alexandra (de gauche à droite). Photo: Stand Speak Rise Up/Julio Piatti 2017 : La princesse Alexandra aux côtés de son père, le grand-duc Henri. Photo d'archives: Guy Wolff





