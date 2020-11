La prime vélo atteint des sommets

En un an et demi, le ministère de l'Environnement aura reçu plus de 25.600 demandes de particuliers pour l'aide à l'achat d'une bicyclette, électrique ou non. Un succès encore plus fort depuis cet été.

Patrick JACQUEMOT En un an et demi, le ministère de l'Environnement aura reçu plus de 25.600 demandes de particuliers pour l'aide à l'achat d'une bicyclette, électrique ou non. Un succès encore plus fort depuis cet été.

Il faut bien l'avouer. L'administration est victime du succès de la prime vélo. Si, depuis le lancement de ce coup de pouce financier, 8.966 dossiers ont pu être finalisés (et les sommes attendues versées), il reste encore du travail pour régler les quelque 16.000 autres demandes en attente... Mais, au rythme d'une étape de montagne, les fonctionnaires du ministère de l'Environnement avancent. A leur décharge, depuis mars 2019, chaque mois qui passe apporte son nouveau lot de convertis à la mode du pédalage (et à la prime qui accompagne tout achat d'un produit neuf, à assistance électrique ou non).

Il n'y a qu'à compter le nombre de dossiers reçus pour être convaincu du succès de cette initiative : 5.899 demandes réceptionnées en 2019, plus de trois fois plus juste sur les dix premiers mois de l'année 2020. La faute (ou le mérite) en revient au covid. Ou disons à son impact sur la mobilité. Le virus a en effet poussé bien des Luxembourgeois à opter pour un nouveau mode de déplacement. En ces temps où les transports en commun étaient regardés d'un drôle d’œil -chacun craignant d'y être contaminé- la bicyclette est devenue la Petite Reine du confinement et des mois qui ont suivi.

Un phénomène qui s'est accentué, cet été, par l'annonce du doublement de la prime. Le gouvernement incitant ainsi ses concitoyens à monter en selle plutôt qu'à utiliser leurs voitures, et à pratiquer une activité physique du même coup. Et c'est ainsi que pour le seul mois de juillet (mois record), pas moins de 4.914 particuliers ont sprinté pour adresser une demande de remboursement. L'aubaine incluse dans le plan «Gréng Relance» a depuis continué son bonhomme de chemin, et le poursuivra jusqu'à mars 2021. Date butoir pour le bonus actuellement en place.

Pour mémoire, les primes d'achat pour les vélos et pedelecs ainsi que pour les quadricycles, motocycles et cyclomoteurs électriques ont augmenté de 100% depuis le 11 mai dernier. De quoi valoir aux acheteurs une aide plafonnée à 600 ou 1.000 euros selon les modèles (avec comme base le prix hors TVA du deux-roues).

Dans le détail, le ministère de l'Environnement a dénombré à ce jour quasiment plus de demandes pour l'achat de vélos traditionnels (15.006) que de modèles à assistance électrique (10.598). Et signe que ces primes «Clever Fueren» sont véritablement facilement accessibles, seulement 221 dossiers ont fait l'objet d'un refus en un an et demi...

