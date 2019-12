La subvention de l'État prévue pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables immatriculés en 2019 sera encore d'application en 2020.

La prime à l'électromobilité prolongée d'un an

La subvention de l'État prévue pour les véhicules électriques et véhicules hybrides rechargeables immatriculés en 2019 sera encore d'application en 2020.

Introduite en 2019, la prime de l'État allant jusqu'à 5.000 euros à l'achat de véhicules 100% électriques, de véhicules à pile à combustible fonctionnant à l'hydrogène et de véhicules hybrides rechargeables émettant moins de 50 grammes de CO2 par kilomètre est prolongée d'un an, et sera donc également versée pour les voitures immatriculées en 2020.



Cette décision avait été prise en faveur des véhicules immatriculés pour la première fois entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 afin d'encourager les citoyens à choisir l'électromobilité, dans l'objectif de réduire de «50-55%» les émissions polluantes d'ici 2030.