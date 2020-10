Le programme du gouvernement voué à multiplier les habitations abordables ne fait pas l'unanimité. De nombreuses associations estiment que la situation empire au fil des mois et comptent le rappeler aux autorités samedi prochain lors d'une manifestation organisée à Luxembourg.

La pression monte autour du logement

Eddy RENAULD

«D'ici 2024, 4.000 logements abordables supplémentaires seront sortis de terre.» Henri Kox (Déi Gréng) n'était pas peu fier d'annoncer vendredi que le Fonds spécial du logement, qui est entré en vigueur le 1er avril dernier, a déjà investi plus de 550 millions dans la création ou la rénovation de nouveaux logements.



Une goutte d'eau dans l'océan pour certains acteurs. A commencer par Jean-Michel Campanella qui estime que «les solutions apportées sont clairement insuffisantes». Dans une interview accordée au Quotidien, le président de l'association Mieterschutz Lëtzebuerg (défense des locataires) demande «un vrai plan d'urgence pour faire face aux plus de 30.000 logements abordables et aux quelque 4.000 logements sociaux manquants».

3.600 logements abordables en cours de réalisation Le ministère du Logement aura investi 550 millions pour soutenir cet effort dans la production d'appartements ou logements accessibles au plus grand nombre. Et Henri Kox promet plus encore pour l'avenir.

Ce pacte Logement 2.0 est bien loin de faire l'unanimité. Après l'ADR en août, l'OGBL a mis en avant les points faibles de cette politique. «Le contingent de 10% de logements abordables dans les nouvelles constructions n'est pas suffisant pour contrecarrer la spéculation immobilière», estime le syndicat.

La semaine dernière, c'est le principal parti de l'opposition qui est monté au créneau en épinglant le manque d'ambition de ce programme. Une «imposture politique» selon Martine Hansen. Le CSV regrette notamment que le Pacte proposé par le ministre du Logement évoque principalement la construction d'appartements locatifs et que le segment des ventes soit négligé.

Pour rappel, le pacte 2.0, initié par le ministre «vert», vise à créer davantage de logements abordables et à mobiliser les terrains en jachère et des logements vacants. Mais la situation au pays est de plus en plus tendue. Une situation que Jean-Michel Campanella qualifie de «catastrophique».

Rendez-vous samedi au Glacis Outre l'association Mieterschutz Lëtzebuerg, de nombreuses associations comme l'ASTI, le CLAE, Rise for Climate, ATD Quart Monde, Femmes en détresse mais aussi l'OGBL ou encore déi Lénk appellent à une «manifestation nationale pour l'accès au logement digne et abordable». Le départ se fera au Glacis à partir de 14 h, le cortège se rendra ensuite jusqu'à l'hôtel des Postes. Les protagonistes de ce rassemblement comptent dénoncer la difficulté de trouver un logement à un prix abordable au pays. «Trouver un logement au Luxembourg ne doit plus être un enfer», insistent les organisateurs.

Personnes isolées, familles monoparentales sans oublier une partie de la classe moyenne, Jean-Michel Campanella précise encore dans le Quotidien que la situation devient «très compliquée pour beaucoup». «Les prix actuels excluent par exemple les gens seuls, qui ne peuvent pas accéder à un logement social, car la priorité pour ces logements est accordée aux grandes familles», dit-il.



Après avoir mis en évidence la problématique du logement il y a une dizaine de jours à Esch, de nombreuses associations se sont donné rendez-vous ce samedi 10 octobre dans les rues de la capitale pour dénoncer la situation.

Plus que jamais, et malgré le contexte de crise sanitaire, la problématique du logement constitue une des priorités des autorités luxembourgeoises. Le coût de l'habitat grimpe plus vite que les revenus, les dépenses des ménages pour cette seule part de leur budget ne cessent d'augmenter. Jean-Michel Campanella évoque notamment certaines personnes qui consacrent «environ 40% de leur salaire et dans certains cas, cela peut aller jusqu'à 60%». C'est dire l'urgence de la situation.





