La crise de la peste porcine africaine, à laquelle le Grand-Duché tente toujours d'échapper, n'est pas passée. Mais l'épizootie est en net recul côté belge. Au Luxembourg, les 48 analyses de cet été étaient bonnes et deux pièges ont été installés.

La pression face à la peste porcine redescend

Alors qu'en début mai 2019, toutes les semaines de nouveaux cas de sangliers atteints par la peste porcine africaine étaient mis au jour en Wallonie, deux carcasses de sangliers infectées par le virus ont été repérées en juillet et une seule au mois d'août.

Quasiment un an après la découverte du premier cas de peste porcine détecté par les autorités sanitaires belges, nos confrères de L'Avenir retenaient à la fin août que «si l’épizootie est toujours présente, elle affiche toutefois un très net recul».

Le Luxembourg reste, pour l'heure, vierge de toutes traces du fléau. Y compris dans la fameuse zone blanche qui fait tampon entre la vaste zone belge de 110.000 hectares infestée et le sud-ouest du Grand-Duché où deux battues géantes avaient été organisées début juillet. Le Laboratoire de médecine vétérinaire a analysé 23 cadavres de sangliers découverts morts ou tirés en juillet et 25 carcasses en août.

Moins de ressources humaines l'été

«Toutes les analyses sont négatives», assure Félix Wildschutz, directeur de l'Administration des services vétérinaires, en précisant que «la plupart de ces sangliers ont été tirés dans la zone de prévention délimitée au nord par l'autoroute d'Arlon et au sud par l'autoroute d'Esch. Depuis le début de la crise 264 carcasses ont été analysées au Luxembourg, l'une est toujours en cours. Tous les sangliers tirés ou trouvés sont répertoriés sur la carte publiée par le portail de l'agriculture.

Deux bonnes nouvelles sur le front de la peste porcine au sud-ouest du Luxembourg qui continuait de préoccuper Romain Schneider, ministre de l'Agriculture (LSAP) à la fin juillet mais «il faut rester prudent», pose Félix Wildschutz.

Selon le directeur de l'Administration des services vétérinaires, le fait qu'il y ait eu moins de cas positifs s'explique. «En été, avec les congés, il y a moins de ressources humaines et il y a peut-être eu moins de recherches actives de cadavres. Et puis c'est moins évident à cause de la végétation», plus dense.

Deux pièges à sangliers posés

Autre phénomène connu des spécialistes: «Le virus peut s'affaiblir avec le temps et devenir moins virulent au point qu'un sanglier peut survivre et fabriquer des anticorps, cela a été le cas dans d'autres pays», explique Félix Wildschutz.

Il rappelle l'évidence à ne pas perdre de vue: «Pour que le virus ne circule plus, il ne faut plus de sangliers». Pour dépeupler du mieux possible la zone blanche délimitée par les deux clôtures, montées en Wallonie et au sud-ouest du Luxembourg -ce qui reste le but premier du ministre de l'Agriculture- l'Administration de la nature et des forêts vient d' y«installer deux pièges à sangliers. Ce sont des enclos délimités où on essaye d’appâter les bêtes avec du maïs. Quand ils y entrent, une porte se referme automatiquement. Ils sont alors piégés et tués», raconte Félix Wildschutz. Côté belge 150 pièges de ce type ont été installés.

Pour que toute la région touchée par la peste porcine africaine soit officiellement déclarée région indemne, un an doit s'écouler après le dernier cas connu. «Les autorités belges souhaiteraient que le dernier cas soit connu au plus tard à la fin de l'année. Le dernier en date remonte au 11 août 2019», rapporte le directeur de l'Administration des services vétérinaires.