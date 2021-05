Le Luxembourg ne compte plus que 61 malades du fait de l'épidémie dans ses services hospitaliers. Au pic de la crise, ce chiffre était monté à 251 patients fin décembre. Le nombre d'infections actives approche les 1.800 cas.

La pression covid redescend dans les hôpitaux

Le Luxembourg ne compte plus que 61 malades du fait de l'épidémie dans ses services hospitaliers. Au pic de la crise, ce chiffre était monté à 251 patients fin décembre. Le nombre d'infections actives approche les 1.800 cas.

Pas de morts ces dernières 24 heures. Voilà un nouveau signe encourageant de la régression de la course du virus au Grand-Duché. Le bilan reste donc de 808 victimes de l'infection respiratoire en un peu plus d'un an de crise. Le ministère de la Santé estimant à 66.619 le nombre de personnes ayant été en contact avec le virus et maintenant «guéries».

Sur les 8.725 derniers tests de dépistage effectués dimanche, 49 se sont avérés positifs.



Au total, depuis le début de la pandémie, 69.239 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés au Grand-Duché. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Le ministère de la Santé faisait état de 61 malades soignés pour une infection pulmonaire en lien avec le virus toujours hospitalisés au Luxembourg. Parmi eux, 29 se trouvent en soins intensifs. Sans oublier 7 autres patients pris en charge pour d'autres pathologies, mais testés covid+.



En ce qui concerne la vaccination, le Luxembourg a donc désormais administré 291.503 doses vaccinales anti-covid. A ce jour, 204.869 personnes ont reçu au moins une dose de vaccin.

Plus de 200 millions de doses de vaccins anticovid ont été administrées à environ 148 millions de personnes au sein de l'Union européenne. Soit 33,2% de la population et près de 53 millions d'Européens sont désormais entièrement vaccinés (contre un peu plus de 95.000 au Luxembourg).

Malte se distingue avec quelque 32,5% de sa population déjà entièrement vaccinée, tandis que 64% de ses habitants ont déjà reçu au moins une dose. A l'inverse, en Bulgarie, seuls 10,2% des habitants ont reçu une dose de vaccin, et à peine 6% sont complètement vaccinés.





