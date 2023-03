Il y a quelques jours, la première micro-forêt du Luxembourg a été plantée à Mertzig. Au total, 200 bénévoles et 260 donateurs ont rendu la chose possible.

Un petit biotope

La première «Tiny Forest» du Luxembourg

Christiane Schmalen Il y a quelques jours, la première micro-forêt du Luxembourg a été plantée à Mertzig. Au total, 200 bénévoles et 260 donateurs ont rendu la chose possible.

Avec l'aide de quelque 200 bénévoles, 600 arbres d'espèces indigènes ont été plantés samedi dernier sur une surface de 200 mètres carrés. L'espace se trouve à Mertzig, rue de Michelbouch, au bord de la Wark. «Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et a surtout un but éducatif», a expliqué le bourgmestre Mike Poiré.

Le plan du Luxembourg pour sauver ses forêts Un outil pédagogique pour des travaux forestiers dans les jeunes peuplements, un "travailloscope".

Après un discours de l'échevin Stefano D'Agostino ainsi que de Raymond Aendekerk, directeur de Greenpeace Luxembourg, et un briefing de Raphaël Loubert, l'expert de SOWoods de Belgique, les nombreux bénévoles se sont mis au travail samedi matin.

Trois arbres par mètre carré

Ce que l'on appelle la «Tiny Forest» a été aménagé selon la méthode Miyawaki, du nom du botaniste japonais Akira Miyawaki: après avoir préparé le sol en l'ameublissant et en y apportant des engrais organiques, trois arbres d'espèces et de tailles différentes sont plantés par mètre carré. Le fait de recouvrir ensuite la terre de paille empêche l'apparition de mauvaises herbes. Ainsi, en quelques années et sans autre intervention humaine, un habitat à croissance rapide et auto-entretenu est créé.

La «Tiny Forest» a été aménagée selon la méthode Miyawaki, du nom du botaniste japonais Akira Miyawaki. Photo: Christiane Schmalen

La nouvelle plantation est réalisée avec un mélange de 15 espèces d'arbres indigènes différentes, principalement des espèces pionnières et secondaires. Les plantes bisannuelles proviennent de pépinières régionales et ont été sélectionnées par SOWoods après une étude des conditions locales. «Il s'agit également de sensibiliser au changement climatique et de montrer que chacun peut faire quelque chose au niveau local», explique Raymond Aendekerk.

Les micro-forêts refroidissent le climat

Les biotopes à croissance rapide refroidissent le climat local et génèrent une grande biodiversité. Ils améliorent également le bien-être des habitants en réduisant le bruit et en améliorant la qualité de l'air. Mais le simple fait de participer à cette action rapproche à nouveau l'homme et la nature.

La chaleur met à mal les écosystèmes luxembourgeois La douceur automnale de ces dernières semaines n'est pas sans conséquence sur certaines espèces végétales et animales du Luxembourg, qui craignent particulièrement les écarts de températures extrêmes.

Le projet a été mené par Greenpeace en collaboration avec la commune de Mertzig - première commune d'économie sociale et solidaire du Luxembourg - le syndicat intercommunal Sicona et l'entreprise SOWoods, avec le soutien de nombreux mécènes et bénévoles. «Je suis tombée par hasard sur l'appel et j'ai tout simplement voulu y participer», raconte une jeune bénévole.

Par la suite, un panneau d'information sera mis en place pour expliquer le principe aux visiteurs de la micro-forêt, notamment aux classes scolaires. Une inauguration publique de la «Tiny Forest» de Mertzig est également prévue.

Cet article a initialement été publié sur le site du Luxemburger Wort.

(Traduction: Simon Martin)

