Si au plus fort de la pandémie, la totalité des trains CFL étaient accessibles gratuitement, les sièges surclassés sont redevenus payants. Et ils le resteront. Une exception dans un pays où les transports sont gratuits depuis plus d'un an.

La première classe payante tient bon

Marie DEDEBAN Si au plus fort de la pandémie, la totalité des trains CFL étaient accessibles gratuitement, les sièges surclassés sont redevenus payants. Et ils le resteront. Une exception dans un pays où les transports sont gratuits depuis plus d'un an.

Le personnel de bord doit de nouveau contrôler les billets en première classe. Et il devrait continuer de le faire un bout de temps. Si la suspension temporaire des contrôles était «incontournable» pendant les premiers mois de la pandémie, François Bausch (Déi Gréng) considère aujourd'hui ce déclassement comme «non nécessaire».

La drôle d'année des transports gratuits Monter dans bus, tram ou train sans débourser le moindre euro est devenu une réalité voilà tout juste un an. Une aubaine contrariée par la crise covid. Mais ce n'est que partie remise avant l'afflux des passagers, est persuadé le ministre de la Mobilité, François Bausch.

Pour le ministre de la Mobilité la mesure, qui permettait une meilleure répartition des passagers entre les compartiments, est désormais caduque: les masques sont «disponibles en nombre suffisant», et leur port est «respecté par la très grande majorité», se défend-il sans plus de précision. François Bausch a également souligné que «maintes études» ont prouvé que «le risque de contagion n'est pas amplifié dans les différents moyens de transports publics»

Conséquence directe du télétravail et/ou de la crainte de contamination, le taux d'occupation des trains a baissé de 50 à 60% en seconde classe, selon le ministère. Autre incidence, le nombre d'abonnements en première classe a baissé de 70%, passant de 426 en janvier 2020 à 127 en janvier 2021. Le mois dernier, 120 personnes ont souscrit à un des cinq abonnements de première classe auprès des CFL, allant d'une trentaine d'euros par mois à 660 euros par an. En 2020, ces abonnements ont rapporté près de 320.000 euros à l'Etat.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.