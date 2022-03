C'est une innovation écologique 100% luxembourgeoise qui vient de voir le jour. Cette capsule en bois doit permettre de limiter les déchets ainsi que les émissions de CO2.

Lutte contre la pollution

La première capsule de café en bois est made in Luxembourg

C'est une innovation écologique 100% luxembourgeoise qui vient de voir le jour. Cette capsule en bois doit permettre de limiter les déchets ainsi que les émissions de CO2.

Selon les estimations de l’administration de l’environnement datant de 2019, plus de 54 millions de capsules de café ne sont pas recyclées chaque année au Luxembourg. Cela correspond à environ 950 tonnes de déchets. Face à ce constat, il existe désormais une alternative durable pour satisfaire les amateurs de café en capsule, sans qu’ils aient à fournir d’effort pour les recycler : les capsules Roude Léiw Bounekaffi du torréfacteur artisanal luxembourgeois Lëtz Coffee, implanté à Rambrouch.

La marque se veut pionnière en la matière grâce à une capsule de café zéro déchet, en bois et émettant 55% moins de CO2 que celles en aluminium. «Cette capsule Roude Léiw Bounekaffi by Lëtz Coffee est fabriquée à base de 100% de copeaux de bois non traité, elle est 100% compostable et est 100% biodégradable, 100% renouvelable, 100% pratique ainsi que compatible avec la plupart des machines Nespresso®», annonce l'entreprise. En effet, les capsules sont strictement composées de résidus du bois fourni par les scieries locales qui exploitent des résineux issus des forêts situées au Sud de l’Allemagne.

Réduire l'empreinte écologique

Olivier Delrue, maître-torréfacteur à la tête de Lëtz S.A. depuis 4 ans, se réjouit de pouvoir proposer cette innovation au consommateur comme aux professionnels de l’Horesca. «Ma petite équipe et moi partageons une même double conviction: la qualité de nos produits doit être sans faille et leur durabilité toujours plus élevée. Autant dire que nous sommes particulièrement enthousiasmés par cette capsule en bois. Côté contenu, elle offre à chacun une tasse de café que j’ai comme toujours veillé à ne pas abîmer, en travaillant sur l’extraction et l’étanchéité. Côté contenant, elle lui permet de réduire son empreinte écologique», dit-il. «A nous de réfléchir à nos choix de consommation. Il ne faut qu’un mois pour installer une habitude, bonne ou mauvaise».

La capsule en bois Roude Léiw Bounekaffi, composée donc à 100% de ressources renouvelables, se décompose en 4 mois dans un bon compost et en 6 à 8 mois dans la nature. «C’est un véritable pas de géant dans la réduction de nos déchets vu que, parmi les capsules de café en aluminium, théoriquement recyclables, l’écrasante majorité termine encore sa vie dans le sac poubelle classique. Donc à l’incinérateur. Et que dire des capsules en plastique, encore largement présentes dans les rayons alors qu’elles ne sont même pas recyclables…», indique la marque dans un communiqué.

Un projet né il y a deux ans

Précédemment fabriquées en canne à sucre et amidon de maïs, les capsules Roude Léiw Bounekaffi, déjà hautement biodégradables, demeuraient un bioplastique. Olivier Delrue revient sur la démarche entreprise par le précédent propriétaire de Roude Léiw Bounekaffi il y a 2 ans pour les rendre complètement écologiques. «Will a rencontré une jeune start-up allemande, Rezemo©, dont il a accompagné l’évolution. Aujourd’hui, leur projet de capsule en bois, dont même l’opercule est en cellulose de bois, est devenu une invention qui a fait ses preuves… et l’entreprise nous en a confié l’exclusivité ».

D’abord testée pour les cafés Roude Léiw Bounekaffi aromatisés (Quetsch, Whisky, Hanf, Gin et Feierdeeg), la capsule en bois habille également les 3 créations 100% Arabica, bio et fairtrade estampillées Roude Léiw Bounekaffi : Voller Kraaft (Ethiopie et Mexique), Espresso (Pérou) et, à partir de l’automne prochain, Duusse Goût (Ethiopie). Tous disponibles en conditionnements de 20, 100 ou 500 capsules.

Ces nouvelles capsules sont désormais disponibles dans les magasins du Grand-Duché et sur le site www.roudeleiwbounekaffi.lu. Côté pratique, une fois utilisées, les capsules doivent donc être compostées pour enrichir son futur terreau ou pour produire de l’électricité si la capsule est jetée dans le sac réservé aux déchets biodégradables. La marque précise qu'il suffit de presser un tout petit peu plus fort la capsule en bois dans la machine qu’avec une capsule classique. «Il n'y a aucun risque d’endommager votre machine», conclut la marque.

