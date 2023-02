Ouvert début février, l'établissement ne semble pas désemplir. Du jamais-vu pour son gérant qui estime qu'un tel commerce répondait à une véritable demande d'une partie de plus en plus conséquente de la population.

Inaugurée il y a quelques jours

La première boulangerie sans gluten du Luxembourg cartonne

Simon MARTIN Ouvert début février, l'établissement ne semble pas désemplir. Du jamais-vu pour son gérant qui estime qu'un tel commerce répondait à une véritable demande d'une partie de plus en plus conséquente de la population.

Il règne une certaine agitation depuis quelques jours le long de la rue de la Grève, en face de la place des Martyrs, dans la capitale. Depuis son ouverture au début du mois, la nouvelle boulangerie «Chambelland» draine un monde fou. «De toutes les inaugurations de nos boulangeries, je n'avais jamais vu cela», s'étonne encore Arnaud Rasquinet. Et pour cause, ce Belge, associé-gérant de Chambelland pour tout le Benelux, est derrière la première boulangerie sans gluten du Grand-Duché.

Pains aux cinq grains, de tournesol, de pavot, pains de sucre à la fleur d'oranger et chocolat, cakes, focaccias, farines, tartelettes, pâtisseries originales, éclairs, chouquettes, tous les produits vendus s'arrachent. «J'ai ouvert beaucoup de boulangeries mais je n'avais vu un tel démarrage, dit-il. À croire qu'il y a une très grande communauté luxembourgeoise de personnes qui doivent manger sans gluten. Le goût y est sûrement aussi pour quelque chose vu qu'en goûtant, il est impossible de dire qu'il s'agit d'un produit sans gluten.»

C'est à Paris que débute la success-story. C'est en effet en 2014, dans la capitale française, que Nathaniel Doboin et Thomas Teffri-Chambelland se lancent dans ce concept pour le moins audacieux. «Il faut savoir qu'il est plus compliqué de faire du pain et des viennoiseries sans gluten car celui-ci agit comme un liant qui permet de faire gonfler les pains.»

Le riz comme alternative

Les deux fondateurs se mettent en tête de trouver une alternative à la protéine céréalière puis finissent par trouver la solution miracle: le riz. La céréale la plus consommée au monde est naturellement sans gluten. L'idée était toute trouvée et après plusieurs expérimentations, les premiers pains à base de farine de riz, sans additifs et logiquement sans gluten, sortaient du four. Le petit plus, c'est que les deux créateurs sont également parvenus à travailler sur l'index glycémique du pain pour le rendre le plus bas possible.

Photo: Gerry Huberty

Grâce à ses propres rizières situées en Lombardie (Italie) et un moulin dans les Alpes-de-Haute-Provence, la première boulangerie «Chambelland» ouvrait ses portes en 2014 à Paris. Très vite, le succès est au rendez-vous et l'établissement est élu 3e meilleure boulangerie de la Ville Lumière. S'ensuivra l'ouverture de plusieurs autres boutiques en France, puis en Belgique et enfin au Luxembourg, la 6e du genre.

C'est là qu'Arnaud Rasquinet, notamment à l'origine du développement du Pain quotidien en France entre en jeu. «Au départ, le concept du sans gluten ne me parlait pas du tout, j'avais pas mal d'a priori. Et puis j'ai complètement adhéré après avoir testé ''Chambelland'' à Paris. Si bien que je voulais exporter le concept en Belgique, à Bruxelles. Les deux créateurs étaient plutôt pour mais les tractations ont pris beaucoup de temps, sachant que de gros fonds d'investissements étaient également intéressés.»

Finalement, après plusieurs années de tractations, le premier Chambelland ouvrait à Bruxelles et Arnaud Rasquinet prenait la tête des boulangeries pour l'ensemble du Benelux.

Une offre limitée au Luxembourg

Le succès de la première boutique luxembourgeoise a en tout cas de quoi réjouir ce dernier. «L'offre sans gluten est très limitée ici. Et quand on voit des clients intolérants qui entrent dans notre boutique avec les larmes aux yeux et nous disent qu'ils ont enfin trouvé un endroit où ils peuvent manger tous les produits en vente, du pain aux pâtisseries, vous n'imaginez pas le bonheur que cela représente.»

Depuis son ouverture, la boulangerie ne désemplit pas de clients. Photo: Gerry Huberty

On l'a compris, on est donc loin d'un effet de mode. «Non, il s'agit d'une véritable demande. Le sans gluten se démocratise de plus en plus aux USA et est voué à prendre le même chemin chez nous», répond-il. «Aujourd'hui, on retrouve du gluten dans énormément d'aliments. Consommé à l'excès, il peut avoir, à terme, des effets négatifs sur les intestins. On estime, en Europe, qu'il y a encore 70% de personnes qui n'ont pas encore été diagnostiquées intolérantes (l'intolérance au gluten toucherait au moins 600.000 Français, seulement 10% d'entre eux en sont conscients, NDLR).»

Et puis, outre les «simples» intolérants, il y a tous ceux pour qui le gluten est à éviter à tout prix, ceux souffrant de ce qu'on appelle la maladie cœliaque qui, en cas d'ingestion de gluten, provoque une réaction immunitaire anormale dans l'intestin grêle et endommage la paroi intestinale. «Sans oublier également les personnes qui veulent essayer par curiosité, afin de favoriser un meilleur transit et avoir un ventre plus plat. Et puis, les gens viennent aussi pour une question de goût, parce qu'ils apprécient nos produits».

6,80 euros l'éclair à la vanille

Il n'empêche que tout cela un prix. Comptez par exemple 6,8€ pour un éclair à la vanille, au caramel ou au chocolat ou encore 6,7€ pour un carreau des rois, une pâtisserie à base de crème d'amande. Une généreuse part de focaccia aux olives reviendra quant à elle à 7,3€ et un morceau de brownie à 5,1€. «Nous sommes un peu plus chers qu'en Belgique, mais uniquement pour couvrir les frais de transport. Sur toute l'année 2022, nous avons d'ailleurs dû augmenter nos prix de 20% en raison de l'augmentation faramineuse du coût des matières premières. Par exemple, le riz, notre ingrédient de base, a vu son prix augmenter de 40%. Alors oui, nous sommes chers mais nous vendons quelque chose de sain et de bon.»

La boulangerie fait également office de salon de thé. Photo: Gerry Huberty

Dans un contexte de crise énergétique, l'ouverture d'une boulangerie a de quoi surprendre. «C'est vrai, mais nos ateliers de production en Belgique bénéficient de contrats fixes, donc nous sommes protégés sur ce point-là». De quoi laisser entrevoir un avenir radieux pour la marque au Luxembourg mais également aux Pays-Bas, où une première boulangerie doit prochainement voir le jour à Amsterdam.

