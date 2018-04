Six mois avant les élections législatives - qui se dérouleront donc en octobre prochain -, une étude TNS Ilres a été menée afin de mesurer l'intérêt des résidents du pays pour la politique. Du côté du Luxembourg comme des pays frontaliers.

La population résidente s'intéresse à la politique nationale

Il apparaît que la population résidente est très intéressée par le monde politique au niveau national: 85% se disent ainsi intéressés par l’actualité politique au Luxembourg.

L’intérêt est plus marqué parmi les résidents luxembourgeois (55% sont fortement intéressés), mais les résidents étrangers ne sont pas en reste et sont également très nombreux à signaler leur intérêt pour la politique nationale (82%).

On ne relève ainsi que 15% de résidents luxembourgeois qui ne sont pas intéressés par les enjeux politiques du pays. Cet intérêt est plus marqué parmi les résidents masculins et augmente également clairement avec l’âge des répondants.

Et pour les pays frontaliers?

Cette étude s'est également intéressée à l'intérêt des résidents pour les actualités politiques étrangères, et notamment avec les pays frontaliers au Grand-Duché.

59% des sondés signalent leur intérêt pour la situation politique en France, même si la majorité d’entre eux n’est que «plutôt» intéressée. Contrairement à la situation au niveau national, ce sont les résidents étrangers qui en comparaison sont plus fortement intéressés.

Constat similaire pour le monde politique en Allemagne: une majorité se dit «plutôt» intéressée (41%), mais ici, ’intérêt est plus marqué parmi les résidents luxembourgeois, plus proches de la culture allemande.

En revanche, du côté de la Belgique, c'est tout le contraire: 68% signalent ne pas être intéressés par l'actualité politique belge.

Sondage en ligne réalisé en avril 2018 auprès de 518 personnes représentatifs de la population luxembourgeoise âgée de 16 ans et plus.

