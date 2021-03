Alors que l'Attert est polluée depuis mardi dernier après l'incendie d'une usine de biogaz, la Fédération des pêcheurs demande des mesures pour prévenir ce type d'accident. Pour l'Administration de la gestion de l'eau, les modalités actuelles sont suffisantes.

Luxembourg 2 min.

La pollution de l'eau ciblée au cas par cas

Marie DEDEBAN Alors que l'Attert est polluée depuis mardi dernier après l'incendie d'une usine de biogaz, la Fédération des pêcheurs demande des mesures pour prévenir ce type d'accident. Pour l'Administration de la gestion de l'eau, les modalités actuelles sont suffisantes.

C'est le énième épisode d'une saison beaucoup trop longue. La semaine dernière, suite à un incendie dans une usine de biogaz à Grendel en Belgique, des eaux polluées se sont déversées dans l'Attert. Située près de Redange, cette rivière belgo-luxembourgeoise est aujourd'hui contaminée sur plusieurs kilomètres.

Les rivières malades par abus de médicaments Qui des particuliers ou des établissements de soins participent le plus à cette pollution des cours d'eau? Pour le ministère de la Santé, pas de doute : les ménages ont un impact bien plus «primordial» que les hôpitaux.

La Fédération luxembourgeoise des pêcheurs sportifs y a relevé «une mortalité massive de poissons», comme en témoignent les photos publiées vendredi sur sa page Facebook. «Nous exigeons que les causes et les conséquences de l'incident ne soient pas seulement étudiées mais que des mesures soient prises pour éviter de tels déversements», insiste la fédération.

Pour Luc Zwank, directeur-adjoint de l'Administration de la gestion de l'eau, les modalités prévues par l'article 23 de la loi de l'eau suffisent. «Nous sommes attentifs à tout, nous mettons en place des protocoles et des mesures spécifiques pour chaque usine et chaque substance. Et lorsque l'usine ne se trouve pas sur notre territoire, nous collaborons étroitement avec nos homologues.» L'Administration mise avant tout sur les contrôles en amont.

En cas d'incident, la loi prévoit jusqu'à six mois de prison assortis d'une amende de 750.000 euros si la pollution est due à des malfaçons ou au non-respect de la réglementation. Néanmoins, les compensations restent les sanctions les plus courantes. «Il n'y a pas souvent de suites pénales, souligne le Dr Zwank. La plupart de ces événements restent des accidents, il est difficile de prévoir leur ampleur.» Là encore, tout se décide au cas par cas. «Cela dépend de leur responsabilité et du niveau de pollution.».

Déjà 190 pollueurs de rivière mis à l'amende Ces cinq dernières années, l'Administration de la gestion de l'eau aura eu connaissance de 441 cas de pollution de cours d'eau. Et rien qu'en 2019, plus de la moitié des auteurs de ces dégradations auront pu être identifiés et donc payé pour la réparation des dégâts environnementaux.

En 2020, 90 événements de ce genre ont été enregistrés par l'Administration, contre 101 en 2019. «Nous recevons de plus en plus de signalements de la part de particuliers», note le directeur-adjoint de l'Administration.

En 2019, suite notamment à l'incendie de l'usine Kronospan, la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng) affirmait devant la Chambre le besoin «d'une culture de la sécurité» pour les eaux du Luxembourg. Malgré cette volonté affichée, l'Administration de la gestion de l'eau n'est toujours pas associée à l'installation de nouvelles usines aux abords des cours d'eau.

Concernant les eaux de l'Attert, un repeuplement en poissons pourrait donc être envisagé. L'Administration indique que cette pollution ne représente pas un risque pour la santé humaine.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.