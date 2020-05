Il sera «difficile d’appliquer dans la pratique» le contrôle des mesures sanitaires à partir de ce lundi et du déconfinement généralisé, pronostique déjà le ministre de la Sécurité intérieure. Aussi, François Bausch a donné des instructions à ses troupes.

La police veillera «avec doigté» au respect des règles

Comme annoncé par le Premier ministre et la ministre de la Santé, la deuxième phase du déconfinement qui entrera en vigueur lundi 11 mai au Luxembourg va favoriser le retour à un premier stade de vie sociale. Bien que les commerces devront se réinventer et qu’il sera alors possible de recevoir six invités à son domicile ou se retrouver jusqu’à vingt dans l’espace public, la grande question est évidemment de savoir comment la police veillera désormais au grain ?



«C’est difficile d’appliquer (les contrôles) dans la pratique», a volontiers reconnu ce jeudi matin, François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Sécurité intérieure, interrogé sur RTL. Les instructions données aux forces de l’ordre sont de «se focaliser sur l’observation du respect des règles sanitaires» et elles ne badineront pas avec la distanciation requise des deux mètres entre deux personnes. Dans le cas où l’écart ne peut être tenu, le masque de protection sera obligatoirement porté.

La consigne générale est de veiller au fait que «l’église reste au milieu du village», pose le ministre. Et il s’explique: «Les contacts sociaux seront autorisés mais organiser des fêtes n’est pas permis». Pour la bonne raison que «lorsqu’on est plusieurs il est toujours plus difficile de respecter les conditions sanitaires» . En toile de fond, les policiers savent qu’ils devront «y aller avec du doigté».

La solution étant détenue par chacun d’entre nous. La clef étant la conscience du respect strict des règles sanitaires qui permet «d’avoir une certaine liberté sans que le coronavirus se propage», explique François Bausch. Pas question pour le numéro un de la sécurité dans le pays de «vivre dans un Etat policier” mais plutôt d’avoir «une vie sociale humaine, dans le respect l’un de l’autre. Et si ça fonctionne, on gagnera tous le match!»

Quid du congé collectif ?

Depuis la reprise en douceur, dans des conditions de travail bien plus contraignantes et plus lentes, la question des congés d’été pour la branche construction plane sur les chantiers. Rien n’est joué pour l’heure. Egalement ministre des Infrastructures, François Bausch est optimiste pour «voir toutes les propositions faites par les partenaires sociaux aboutir à un compromis d’ici 18 jours» , a annoncé le vice-Premier ministre.

Au vu du retard pris sur certains chantiers capitaux comme celui du tram du côté de la gare centrale, le ministre table sur les «demandes exceptionnelles” qui peuvent légalement être accordées pour poursuivre les chantiers durant les congés collectifs.

Pourvoyeur de gros chantiers publics, l’Etat est en «discussion avec les entreprises de construction pour chercher des solutions», assure François Bausch. Avant de citer le rallongement des délais liés aux pénalités, la mise à disposition de camionnettes pour aider au respect des règles sanitaires ou l’accélération des procédures pour «faire sortir plus vite les contrats».

