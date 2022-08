Les forces de sécurité seront déployées avec un effectif renforcé autour du Glacis

Luxembourg 2 min.

Du 19 août au 7 septembre

La police veille sur la Schueberfouer

Steve REMESCH Les forces de sécurité seront déployées avec un effectif renforcé autour du Glacis

Comme par le passé, la police sera présente cette année encore avec son propre poste de garde à l'entrée et des patrouilles autour de la Schueberfouer ainsi que dans le parc municipal. Le commissariat de la Schueberfouer est ouvert tous les jours de 14 heures à 1 heure du matin sans interruption.

La Schueberfouer est bel et bien de retour Le coup d'envoi de la 680e Schueberfouer a été donné ce vendredi. Seule la météo n'était pas vraiment de la partie au début.

Comme l'expliquent les forces de sécurité dans un communiqué de presse, des agents du service régional de police spéciale sont également mobilisés et gardent un œil attentif sur les autorisations de commerce ainsi que sur les aspects techniques et sanitaires. En outre, les images des caméras Visupol du Champ du Glacis et du parc, qui sont de toute façon en service toute l'année, sont également surveillées en permanence.

Enregistrer les enfants auprès de la police

La police renouvelle par ailleurs son service«Enfants perdus». Cela permet aux parents, mais aussi aux classes préscolaires, aux garderies et autres groupes d'enregistrer les enfants avant la visite de la Fouer via un formulaire en ligne. Lorsqu'ils arrivent à la Schueberfouer, le commissariat leur remet un autocollant à porter de manière visible, sur lequel figurent le nom de l'enfant et le numéro de téléphone du service.

Voici comment vous rendre à la Schueberfouer La Schueberfouer commence ce vendredi. Mais pas toujours facile de savoir comment rejoindre la plus grande fête foraine de la Grande Région. Voici les détails pratiques.

Si les enfants perdus sont retrouvés, la police peut alors rapidement contacter les parents ou les accompagnateurs. La police surveille également la circulation autour de la Schueberfouer. Maintenir la fluidité du trafic est une priorité pour les agents de la circulation. Les véhicules mal garés, qui constituent une entrave ou un danger, ou qui occupent illégalement les places réservées aux personnes handicapées, des stations de taxis ou des emplacements de livraison, sont mis en fourrière moyennant paiement.

Des policiers belges, français et allemands en renfort

Les autres infractions au stationnement sont sanctionnées en priorité par les agents municipaux de la capitale. Afin d'éviter autant que possible les perturbations du trafic, la police recommande d'utiliser les transports en commun et les parkings relais.

«Participer à la Schueberfouer, c'est magique !» Les préparatifs de la Schueberfouer vont bon train au Limpertsberg. Les forains, dont 40% de Français, se réjouissent de retrouver le public dans des conditions normales et s'attendent à une grosse affluence pendant 15 jours.

Outre le déploiement régulier de patrouilles canines autour de la Schueberfouer, la police misera également, conformément à l'accord de Prüm, sur des patrouilles communes avec les forces d'intervention allemandes, belges et françaises. Pour lutter contre le terrorisme, les accès au Glacis seront protégés par de lourds barrages routiers. La police met également en garde contre les pickpockets et demande de signaler immédiatement tout objet ou personne suspecte. Le commissariat de la capitale, comme il est souligné, continuera à fonctionner normalement pendant la Schueberfouer.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.