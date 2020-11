Pour briser la vague de contaminations et éviter un reconfinement, l'institution en charge de l'ordre public annonce renforcer ses contrôles de nuit, avec un accent tout particulier mis sur le respect des horaires et les fêtes illégales.

La police veille au respect du couvre-feu

(ASdN avec DPA) - Malgré la virulence de la reprise de la pandémie, le Luxembourg espère toujours éviter un reconfinement. Pour briser la vague, le pays a donc pris des mesures drastiques avec la mise en place d'un couvre-feu général entre 23h et 6h du matin. Et pour assurer l'efficacité de la mesure, la police grand-ducale a annoncé, lundi, renforcer les contrôles.

Autrement dit, «davantage de patrouilles de nuit sont prévues», a déclaré Philippe Schrantz, directeur général de la police, à l'agence de presse allemande DPA. Un accent tout particulier sera mis sur le respect des heures du couvre-feu et des réglementations dans le secteur de la gastronomie, ainsi que sur les fêtes illégales.

Pour Bettel, le «moment de vérité» tombera cette semaine Si le nombre de patients atteint du virus dans les hôpitaux continue sa progression, le Grand-Duché compte bien réagir. Le gouvernement prépare ainsi de nouvelles mesures, a expliqué le Premier ministre dimanche sur la radio 100,7.

Cette annonce intervient alors que le nombre de nouvelles infections est en nette progression au Luxembourg. Celui-ci aurait presque triplé en l'espace d'une semaine : le «taux d'incidence», c'est-à-dire le nombre de nouvelles infections en sept jours pour 100.000 habitants, est en effet passé à 541 entre le 19 et 25 octobre. Le nombre de cas non signalés serait même quatre fois plus élevé, estime Paul Wilmes, porte-parole adjoint de la task force covid-19.





