La police tire sur un fuyard à Bonnevoie

La graine de son engagement politique a germé très tôt chez Claudia Dall'Agnol. Dès l'âge de 15 ans, la jeune Claudia milite aux côtés des socialistes et de l'OGBL: "Je voulais participer aux décisions, avoir mon mot à dire. Pour moi, on ne peut pas critiquer quelque chose si on ne fait rien pour que ça change".