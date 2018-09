En consultant les messages d'un suspect arrêté à Luxembourg-Ville, la police est parvenue à remonter la trace d'un vaste trafic de drogue: marijuana, haschisch, champignons hallucinogènes, LSD, ecstasy, speed... Résultat: onze personnes au tribunal.

La police stoppe un trafic de drogue grâce à des messages

En consultant les messages d'un suspect arrêté à Luxembourg-Ville, la police est parvenue à remonter la trace d'un vaste trafic de drogue: marijuana, haschisch, champignons hallucinogènes, LSD, ecstasy, speed... Résultat: onze personnes au tribunal.

À deux exceptions près, les onze accusés ont moins de 23 ans. La plupart d'entre eux sont étudiants ou entament leur première expérience professionnelle. Certains ne se connaissent même pas et pourtant, ils ont une chose en commun : ils sont assis, depuis lundi, sur les bancs du tribunal de la capitale, pour trafic de drogue.

Il ne fut pas particulièrement compliqué pour la police de retrouver leur trace, même si presque aucun d'entre eux n'était connu dans ce secteur.

Analyse des conversations sur smartphone



L'affaire débute un vendredi après-midi de septembre 2017, sur la Place des Bains. Deux policiers y rencontrent un jeune homme, exhalant une telle odeur de marijuana qu'il leur met immédiatement la puce à l'oreille.

Le nez des agents ne les trompe pas: l'homme, âgé de de 20 ans, a sur lui 70 grammes de haschisch, 24 grammes de marijuana et plusieurs grammes de speed, des amphétamines en poudre.

Si d'autres drogues sont retrouvées à son domicile, c'est surtout le smartphone du jeune homme qui intéresse les enquêteurs. Ils remontent alors, en se basant sur les conversations, la trace d'un vaste trafic de drogue, au chiffre d'affaires d'au moins 27.000 euros.

Pas une infraction mineure

En plus d'une longue liste de clients, l'enquête mène également aux fournisseurs du jeune homme: elle conduira, au total, dix jeunes hommes et une jeune femme, originaires de toutes les régions du pays, au tribunal. Leurs clients, intermédiaires et fournisseurs sont également au cœur de l'affaire.

Au cours de leur procès, qui durera six jours, les accusés se sont présentés sous un bon jour, restant polis et coopératifs. Ils semblent spéculer sur une condamnation avec sursis.

Mais les preuves accablantes de consommation et trafic de drogue, qui ont pu durer plusieurs années, pourraient conduire à un jugement différent: la quantité de drogue vendue ainsi que l'organisation du réseau ne correspondent pas à une infraction mineure.

(str, trad JV)

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.