La bonne application du dispositif CovidCheck reste au cœur des préoccupations de la police grand-ducale, qui a constaté deux infractions dans le secteur de l'Horeca la semaine dernière.

CovidCheck

La police sanctionne deux établissements de la capitale

Laura BANNIER La bonne application du dispositif CovidCheck reste au cœur des préoccupations de la police grand-ducale, qui a constaté deux infractions dans le secteur de l'Horeca la semaine dernière.

Les contrôles ralentissent, mais ne s'arrêtent pas en cette fin d'année. Les agents de la police grand-ducale restent mobilisés pour s'assurer de la bonne mise en œuvre du dispositif CovidCheck. Entre le 29 novembre et le 5 décembre, la police indique avoir réalisé environ 80 contrôles dans les établissements d'hôtellerie et de restauration, ainsi que dans le secteur de l'événementiel. C'est une vingtaine de moins que lors de la semaine précédente.

Pas de licenciement pour les salariés anti-CovidCheck Après une semaine de négociations, syndicats, patronat et gouvernement se sont entendus sur les sanctions liées à l'extension du dispositif CovidCheck au monde du travail.

Moins de contrôles, mais également moins d'infractions. Ainsi, sur la semaine, deux irrégularités ont été constatées dans des établissements du secteur de l'Horeca. Tous deux sont situés à Luxembourg-ville, et ne respectaient pas la bonne application des règles sanitaires. La semaine dernière, quatre établissements d'hôtellerie-restauration avaient été mis en cause, à Mondorf-les-Bains et Dudelange.

Les deux établissements de la capitale ont donc écopé d'une amende chacun, assortie d'un rappel des mesures sanitaires en vigueur. La police ne dévoile cependant pas la nature exacte des infractions qui ont été constatées.

Pour rappel, les personnes chargées du contrôle du dispositif CovidCheck sont désormais habilitées à demander une pièce d'identité au détenteur du certificat. Une vérification qui entend empêcher l'utilisation frauduleuse d'un QR-Code.

Ces contrôles et ces rondes qui pourront être amenés à évoluer rapidement. En effet, le 29 novembre dernier, l'exécutif a fait part de sa volonté de voir le dispositif 2G (guéri ou vacciné) être appliqué à l'ensemble du secteur des loisirs, y compris les hôtels et les restaurants. En clair, l'accès ne sera plus garanti aux personnes seulement testées. Une nouvelle réglementation que Xavier Bettel aimerait voir mise en œuvre le plus rapidement possible.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.