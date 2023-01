Un homme a également été blessé par arme à feu à Bonnevoie, l'auteur présumé a été interpellé.

Luxembourg 2 min.

Faits divers au Luxembourg

La police retrouve un cambrioleur caché dans une forêt

Un homme a également été blessé par arme à feu à Bonnevoie, l'auteur présumé a été interpellé.

(pam) - Le début d'année 2023 a été mouvementé pour la police grand-ducale. Celle-ci avait déjà communiqué, dès dimanche, sur quelque 70 cas de troubles à l'ordre public dans le pays à l'occasion du passage de 2022 à 2023, mais aussi sur l'interpellation d'un homme alcoolisé et armé d'un pistolet d'alarme à Bonnevoie.

Deux hommes s'endorment sur le lieu de l'effraction Les policiers ont fort à faire avec une vague de cambriolages au Luxembourg. Et parfois, ils font face à des situations surprenantes.

Blessé par arme à feu à Bonnevoie

Ce lundi, on apprend que, toujours à Bonnevoie, sur la rocade pour être précis, une personne a été blessée à une jambe par une arme à feu. Les faits se sont déroulés dimanche vers 1h. La victime a d'abord été soignée sur place par les secours dépêchés, avant d'être transportée à l'hôpital.

Dans le même temps, la police s'est mise à la recherche de l'auteur présumé du tir, sur qui elle a rapidement mis la main. Celui-ci a été présenté à un juge d'instruction dès hier après-midi, et un mandat d'arrêt a été émis à son encontre.

Deux résidents arrêtent un cambrioleur dans leur immeuble Alors qu'il tentait de se sauver avec un caddie et plusieurs bouteilles d'alcool, un cambrioleur a été arrêté dans sa course par deux habitants de l'immeuble dans lequel il s'était introduit, à Bonnevoie.

Cambriolage et chasse à l'homme

Toujours dimanche peu après minuit, des patrouilles ont été alertées d'un cambriolage au centre commercial du Kirchberg. «Trois personnes masquées ont pris la fuite», indique le rapport de police. Les agents présents sur place ont immédiatement lancé les recherches.

Peu de temps après, une voiture suspecte a été repérée sur l'autoroute A1 à hauteur de la Croix de Gasperich, à l'intersection avec l'A3. Le conducteur a alors stoppé son véhicule et a pris la poudre d'escampette à pied dans une forêt voisine, fouillée par plusieurs agents et un maître-chien.

Les recherches, qui ont nécessité la fermeture d'une portion de l'A3, ont finalement porté leurs fruits: l'homme a été retrouvé et interpellé. «Un grand nombre d'objets volés ont été saisis et confisqués dans le véhicule de fuite», précise encore la police. L'individu a également été présenté hier à un juge d'instruction et un mandat d'arrêt a été émis.

Appel à témoins pour l'accident à Ettelbruck Un accident de la circulation s'est produit samedi 31 décembre en fin d'après-midi sur la voie express B7 entre Ettelbruck et Ingeldorf pour une voiture renversée. Deux personnes ont été blessées, dont la passagère grièvement. Le conducteur de la voiture a quitté la chaussée après avoir perdu le contrôle de son véhicule dans des circonstances encore inconnues. La police lance donc un appel à témoins, d'autant qu'un homme s'est arrêté sur le lieu de l'accident et a prodigué les premiers soins. Toute personne pouvant fournir des informations utiles sur le déroulement de l'accident est priée de contacter le commissariat de police de Diekirch/Vianden par téléphone au (+352) 244 801 000 ou par e-mail: police.diekirchvianden@police.etat.lu.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.