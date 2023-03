L'homme porté disparu a été vu pour la dernière fois à Reisdorf.

Appel à témoins

La police recherche un homme de 40 ans disparu depuis le 26 février

La police grand-ducale lance un appel à témoins ce vendredi. Les policiers sont à la recherche de Steve Goedert, âgé de 40 ans, porté disparu depuis le 26 février 2023. Il a été vu pour la dernière fois à Reisdorf. L'homme mesure entre 1,70 et 1,80 mètre, est de corpulence fine, a les cheveux gris, la peau claire et parle le luxembourgeois et l'allemand.

Les personnes disposant d'informations et de renseignements concernant le lieu où se trouve le disparu sont priées de les communiquer au commissariat de police de Diekirch au numéro de téléphone (+352) 244 80 1000 ou par e-mail (police.diekirchvianden@police.etat.lu).

