Le passage à l'année 2022 est également placé sous le signe de la pandémie. La police annonce qu'elle veillera à ce que les règles en vigueur soient respectées.

Luxembourg 3 min.

Mesures sanitaires

La police rappelle les règles pour le réveillon

Thomas BERTHOL Le passage à l'année 2022 est également placé sous le signe de la pandémie. La police annonce qu'elle veillera à ce que les règles en vigueur soient respectées.

Si le réveillon de la Saint-Sylvestre est associé à la fête, il est toutefois également concerné par les nouvelles mesures sanitaires entrées en vigueur le 25 décembre avec la nouvelle loi covid. Et la police tient bien à le rappeler. Les forces de l'ordre annoncent veiller ainsi au respect de la règlementation.

Voici les restrictions qui s'appliquent à partir de Noël Les députés ont adopté la nouvelle loi covid ce vendredi, officialisant ainsi une série de mesures annoncées par Xavier Bettel et Paulette Lenert. Tour d'horizon sur ces nouvelles restrictions.

Trois aspects seront particulièrement surveillés : l'application du régime CovidCheck «2G+» dans les bars et restaurants, le respect de l'heure de fermeture de ces établissements fixée à 23 heures, ainsi que pour les rassemblements. Pour le secrétaire général de l'Horesca François Koepp, il aurait été préférable de faire une exception pour le soir du réveillon avec une fermeture qu'à partir de minuit des bars et restaurants. Des contrôles seront effectués de manière ciblée, mais aussi pendant les missions habituelles de la police et selon les signalements.

Pour la nuit du Nouvel An, la police indique également garder un œil sur la manifestation annoncée. Sans préciser qu'il s'agit sans doute de la manifestation «2022 for freedom» devant la Philharmonie annoncée sur les réseaux sociaux notamment par Jean-Marie Jacoby, l'une des figures du mouvement anti-restrictions sanitaires, visé récemment par une plainte de la ministre de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng).

Freude, schöner Götterfunke - die einzige Sylvester-Party Luxemburgs: pic.twitter.com/2eXabHIdgr — Jean-Marie Jacoby (@J_M_Jacoby) December 28, 2021

«Le rassemblement a été signalé à la Ville de Luxembourg par l'organisateur Peter Freitag», a indiqué la bourgmestre Lydie Polfer (DP) sur les ondes de 100,7 ce vendredi en rappelant les règles en vigueur. Comme lors des précédentes manifestations, un zoning sera mis en place pour manifester entre le champ du Glacis et la place de l'Europe au Kirchberg. Toutes les infractions constatées seront poursuivies, et ce même après la manifestation sur la base d'analyses et d'enquêtes.



Ne pas encombrer le numéro d'urgence

Dans le contexte de ses missions de prévention de la criminalité et de surveillance du territoire, la police augmentera le nombre de ses forces d'intervention la nuit du 1er janvier. Cette nuit est traditionnellement l'une des plus chargées de l'année et la police répond aux appels de la population en fonction à la fois de la disponibilité et des priorités.

Si les forces de l'ordre renforcent leur présence dans tout le pays pour intervenir le plus rapidement possible, les citoyens sont toutefois appelés à ne pas encombrer inutilement le numéro d'urgence 113 - et à ne l'utiliser qu'en cas d'urgence, de menaces ou de dangers.

Pour les affaires moins urgentes, il convient de contacter un commissariat dans les jours qui suivent ou d'utiliser également l'e-commissariat de la police.

Peu de pétards et de feux d'artifice pour célébrer 2022 Les festivités de fin d'année se feront sans pétards ni feux d'artifice dans la plupart des communes luxembourgeoises. Interdits dans certaines villes, les dispositifs sont parfois autorisés, mais ils restent fortement encadrés.

Pour célébrer le passage à la nouvelle année, c'est la commune qui détermine si les feux d'artifice sont autorisés. La police recommande ainsi de se renseigner auprès des autorités communales. Elle préconise dans tous les cas que la population n'utilise que des produits pyrotechniques qui disposent du marquage «CE», et de respecter scrupuleusement les précautions de sécurité.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.