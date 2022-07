La police a tenu à rappeler les règles aux visiteurs du lac de retenue du barrage de la Haute-Sûre afin d'éviter certains débordements constatés lors des week-ends précédents.

Eviter les débordements

La police rappelle les règles d'accès au lac de barrage

En raison des températures estivales prévues pour ce week-end et compte tenu de certains débordements survenus les week-ends précédents, la police souhaite rappeler aux visiteurs du barrage de la Haute-Sûre les différentes règles concernant l'accès et le stationnement autour du lac de retenue et de ses pelouses.

Possibilités d'accès et de stationnement

Les visiteurs qui prévoient de séjourner au lac de la Haute-Sûre ont la possibilité d'utiliser les transports en commun, par exemple les lignes de bus 535, 624 ou 627 ainsi que la navette du lac de la Haute-Sûre (ligne 690) qui circule toutes les heures. Les personnes arrivant en voiture doivent utiliser les parkings indiqués sur les différents sites autour du lac de barrage.

Ne garez jamais votre voiture à des endroits qui ne sont pas explicitement prévus à cet effet et ne bloquez en aucun cas les voies de sortie et d'accès pour les véhicules de secours. Si les différents parkings payants situés à proximité immédiate des pelouses autour du lac de barrage sont complets, les voies d'accès pour les visiteurs dans les localités d'Insenborn et de Lultzhausen seront fermées à la circulation.

Comme alternative, vous avez la possibilité d'utiliser les parkings gratuits Am Kéilert (700 places de parking et service de navette toutes les 20 minutes le week-end) et Kräizfeld (250 places de parking) sur la N27 près d'Insenborn ou de Lultzhausen. Les deux parkings sont indiqués par des panneaux. Important : le dimanche 3 juillet, la localité de Lultzhausen sera complètement fermée à la circulation en raison d'une manifestation. Les deux parkings susmentionnés resteront toutefois accessibles aux visiteurs.

Règles de comportement au barrage de la Haute-Sûre

Les visiteurs ne doivent en aucun cas tenter de s'aventurer sur les rives du lac de retenue en dehors des zones autorisées. Les infractions aux dispositions en vigueur seront systématiquement transmises au ministère public. À cet égard, il est rappelé que la police continuera à renforcer sa présence et à effectuer des contrôles autour et aux abords du lac.

