Le Speedmarathon se tient tout au long de la journée de ce jeudi aux quatre coins du pays. Une opération clé pour la police afin de sensibiliser aux dangers d'une vitesse excessive.

Déjà des retraits de permis ce matin

La police luxembourgeoise mène un marathon contre la vitesse

Simon Laurent MARTIN Le Speedmarathon se tient tout au long de la journée de ce jeudi aux quatre coins du pays. Une opération clé pour la police afin de sensibiliser aux dangers d'une vitesse excessive.

La vitesse excessive est bien malheureusement l'un des facteurs, si ce n'est le facteur majoritaire, dans le cadre d'un accident. Selon les dernières données de la police datant de 2020, 26 personnes sont décédées sur les routes du Luxembourg, quand bien même le trafic avait chuté en raison de la crise sanitaire. C'est trop, beaucoup trop. La police luxembourgeoise a tenu à rappeler et à sensibiliser sur l'importance d'une vitesse adaptée en toute circonstance lors du désormais habituel Speedmarathon, organisé tout au long de la journée de ce jeudi.

Depuis minuit, une grosse présence policière est donc sur le pont afin de contrôler la vitesse des automobilistes luxembourgeois ou encore frontaliers. Sur place, l'opération est parfaitement calibrée et ce n'est pas André Schaak, commissaire en chef du service national de circulation et de sécurité routière de la police luxembourgeoise, qui dira le contraire.

Nous retrouvons ce dernier aux abords de la route de Luxembourg, le long de la E44. «C'est une route assez accidentogène où nous avons déjà eu plusieurs accidents mortels», se remémore-t-il. «C'est une des raisons pour lesquelles nous avons choisi cet emplacement. Les endroits des contrôles sont sélectionnés selon la dangerosité de ceux-ci ou selon les demandes de la population».

En effet, cette année, afin d’augmenter les possibilités d’interaction et ainsi accroître la portée de l’action de sensibilisation, les citoyens ont eu la possibilité de voter pour des localités de potentiels contrôles à réaliser sur le compte Instagram de la police luxembourgeoise. «Par la suite et en fonction de la disponibilité des patrouilles, les contrôles ont été intégrés dans la planification de l’opération», précise la police luxembourgeoise.

Un projet européen

Pour la petite histoire, le Speedmarathon a vu le jour en 2013. «C'est à la base un projet né en Allemagne pour thématiser la problématique des excès de vitesse. Nous avons convenu d'une collaboration avec la police allemande pour organiser cet événement d'une manière conjointe. De fil en aiguille, l'opération est devenue européenne, ce qui fait que plusieurs autres pays organisent également leur propre Speedmarathon en ce 24 mars», raconte André Schaak.

Le Speedmarathon de l'année dernière s'était traduit par 215 points de contrôle. Les policiers avaient dressé pas moins de 424 avertissements taxés. Concrètement, 230 conducteurs avaient dû payer 49 euros alors que dans 194 autres cas, l'excès de vitesse avait coûté 149 euros aux automobilistes.

En ce qui concerne le Speedmarathon 2022, un bilan global de l'opération sera dévoilé ce vendredi. Il n'empêche que tout au long de la journée, la police luxembourgeoise a annoncé des premiers résultats sur ses réseaux sociaux. «Pas plus tard que ce matin, vers 5h40, nous avons déjà procédé à un retrait de permis immédiat», annonce André Schaak. «L'automobiliste roulait à 93km/h au lieu de la limite autorisée qui était de 50km/h sur une route située dans la région de Capellen». Le premier avertissement taxé a quant à lui eu lieu à 1h21 à Niederfeulen. «Il roulait à 71km/h au lieu de 50km/h.»

Les bilans des différents contrôles sont en tout cas très différents. Si aucun conducteur n'a été sanctionné lors d'une mesure de vitesse effectuée tôt le matin à Pommerloch, le bilan était tout autre à Leudelange, rue d'Esch. Là, pas moins de 20 contraventions ont été distribuées entre 8h30 et 9h30, dont douze ont été accompagnées d'une amende de 145 euros.

Pas une question d'argent

De quoi laisser présager une journée «productive» pour les agents, au grand dam des automobilistes «pincés» qui seraient tentés d'invectiver les policiers qui, au final, ne font que leur travail. «On a souvent tendance à nous dire que l'on réalise cette opération uniquement dans le but de faire rentrer de l'argent mais il n'y a rien de caché. Nous avons communiqué en long et en large sur celle-ci, que ce soit sur internet ou même à la radio. C'est même indiqué sur les panneaux autoroutiers. On a également impliqué la population dans le processus des contrôles. Notre but est clairement la prévention.»

Rappelons que l'année passée, 1.634 permis ont été retirés, dont plus de 334 pour un excès de vitesse. En d'autres termes, c'est presque un chaque jour. «Depuis janvier 2022, c'est 43 permis de conduire qui ont été retirés en raison d'une vitesse excessive», conclut le commissaire en chef. Rappelons que le Speedmarathon se prolongera jusqu'à ce jeudi soir, à 23h59. Vous voilà prévenus !

