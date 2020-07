Bêtise ou inconscience : toujours est-il que le respect des recommandations sur l'organisation d'événements privés ou sur les horaires de fermeture des cafés est loin d'être actualité.

La police intervient sur des fêtes hors la loi

(pj avec jt) - Dans la nuit de samedi à dimanche, la police luxembourgeoise a mis fin à deux soirées illégales auxquelles participaient jusqu'à 100 invités. Désolant alors que les autorités ne cessent de mettre en garde contre ce type de rassemblement dépassant la consigne des 20 invités maximum. Autant dire que la ministre de la Santé a encore du pain sur la planche en matière de pédagogie, et la police dans ses opérations de sanction.



Dans un cas, l'alerte est venue d'un forestier signalant aux policiers qu'une fête semblait se tenir dans une réserve naturelle non loin de Strassen. Sur site, les deux patrouilles de police n'ont pas seulement dressé une vingtaine d'avertissements taxés à 74 euros pour les véhicules stationnés illégalement, ils ont aussi sanctionné d'amendes, de 145€ cette fois, 28 invités s'étant regroupés en dehors des recommandations en vigueur.



«Tout ne se passe pas comme prévu» La ministre de la Santé, Paulette Lenert, reconnaît que la brusque reprise des infections ne faisait pas partie du scénario espéré. Le pire serait de voir le nombre d'hospitalisations bondir d'ici quelques jours.

Ce même samedi soir, les agents ont aussi dû mettre un terme à une fête regroupant une centaine d'invités dans un restaurant à Kockelscheuer. Plusieurs participants ainsi que la propriétaire de l'établissement ont été eux aussi verbalisés.

Même date, autres lieux. A Bettembourg, les invités d'un bar se sont enfuis par une sortie latérale à la vue des policiers alors que le bar affichait complet, au-delà de la capacité tolérée. Là encore, le tenancier devra répondre de son laxisme. A Dudelange, vers 0h30, c'est dans un restaurant que les agents ont dû stopper la soirée, couvre-feu dépassé oblige. Et de constater, une fois à l'intérieur, que plusieurs règles d'hygiène prescrites n'étaient pas respectées. A commencer par ces clients au comptoir qui ne disposaient d'aucune protection buccale.

Fermeture possible

Déjà la veille, dans la nuit de vendredi à samedi, les forces de l'ordre avaient dû sanctionner deux restaurateurs à Vianden et Schifflange pour avoir ignoré le couvre-feu. Car conformément à la réglementation en vigueur, cafés et restaurants doivent fermer à minuit au plus tard. Ceux qui enfreignent ces conditions s'exposent à une amende de 4.000 euros, doublée en cas de récidive. Sachant que les autorités peuvent même ordonner la fermeture du restaurant fautif.

