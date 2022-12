La police a dû arrêter des conducteurs alcoolisés à sept reprises entre vendredi et samedi. Deux d'entre eux ont été pris sur le lieu d'un accident.

Un accident et trois blessés

La police intervient sept fois pour conduite en état d'ivresse

(lm) - La police a dû intervenir dans pas moins de sept cas de conduite en état d'ivresse entre vendredi et samedi, comme elle l'a communiqué samedi matin.

Vers 1h30, les agents se sont précipités sur un accident entre deux véhicules à la route d'Arlon à Luxembourg-Ville. Trois personnes ont été victimes de la collision et ont été transportées à l'hôpital avec des blessures légères. Il s'est avéré lors du contrôle qu'un des conducteurs était sous l'influence de l'alcool. Ce dernier était en outre déjà sous le coup d'une interdiction provisoire de conduire.

Alors que le lieu de l'accident susmentionné était sécurisé, un conducteur n'a pas respecté les signaux d'arrêt des agents. Selon la police, il ne s'est arrêté que quelques mètres plus loin. Ce conducteur était lui aussi sous l'emprise de l'alcool et son véhicule n'était pas dûment immatriculé. Son permis de conduire a été retiré.

Peu de temps après, vers 2 heures, la police a attrapé un autre conducteur en état d'ivresse au même endroit. Dans ce cas, le conducteur roulait d'abord nettement trop vite et n'a ensuite pas respecté les signaux d'arrêt des agents. La patrouille s'est lancée à sa poursuite et a tout de même pu arrêter le conducteur. Le test d'alcoolémie s'est révélé positif et une interdiction de conduire lui a été signifiée.

Alcoolisé et sans assurance valable

La police informe également qu'elle a été informée vers 21h30 vendredi soir qu'une voiture roulait d'abord en serpentant sur la N11 avant de percuter la glissière de sécurité. Une patrouille a été envoyée à l'endroit en question et a pu rencontrer le conducteur. Ce conducteur était lui aussi sous l'influence de l'alcool et a dû rendre son permis de conduire. En outre, il n'était pas en mesure de présenter une assurance valable.

Un peu plus tôt dans la soirée, vers 20h40, une voiture a terminé sa course dans le fossé entre Dalheim et Hassel. Le conducteur de l'accident n'a heureusement pas été blessé, mais il était lui aussi sous l'emprise de l'alcool et a dû remettre son permis de conduire.

Pour finir, la police signale que des permis de conduire ont déjà dû être retirés dans l'après-midi à Oberkorn et Niederkerschen pour cause de conduite en état d'ivresse.

