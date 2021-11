Sur le pont pour faire respecter la bonne application du dispositif CovidCheck, la police grand-ducale a constaté des infractions dans l'un des marchés de Noël du pays.

CovidCheck

La police contrôle aussi les marchés de Noël

Laura BANNIER Sur le pont pour faire respecter la bonne application du dispositif CovidCheck, la police grand-ducale a constaté des infractions dans l'un des marchés de Noël du pays.

Cela devient une habitude depuis l'instauration de la loi covid, les établissements recevant du public n'échappent pas aux contrôles de police. Alors que l'épidémie flambe à nouveau sur le territoire national, les agents ont concentré leurs moyens sur l'application du dispositif CovidCheck. Au total, ce sont 120 contrôles qui ont été effectués pour ce seul motif entre le 15 et le 21 novembre.

La chasse aux falsificateurs est lancée «Triste», «tragique» : la ministre de la Santé n'a pas manqué, vendredi, de commenter la découverte de faux certificats sanitaires destinés à déjouer les contrôles CovidCheck. La riposte s'organise en coulisses.

Les restaurants et les bars ont ainsi été la cible de ces nombreuses opérations, au même titre que les événements concernés par le certificat Testé, Guéri, Vacciné. Et, ouverture des marchés de Noël oblige, les agents ont également déambulé entre les stands de bière et de choucroute. Dans l'un de ces événements, des irrégularités quant à l'application de CovidCheck ont également été constatées par la police grand-ducale.

Si des infractions ont été constatées dans plusieurs établissements du secteur de l'horeca, la police ne précise pas combien de contrevenants ont été identifiés cette semaine. Elle indique cependant que ces derniers ont écopé d'amendes, en plus d'un rappel des règles sanitaires.

Lors de ses 115 contrôles effectués du 8 au 14 novembre, la police avait signalé la circulation de faux certificats de vaccination. Une situation qualifiée de «tragique» par Xavier Bettel (DP) vendredi. Au total, une demi-douzaine de faux CovidCheck a été identifiée. Au-delà des contrôles, les agents sont donc mobilisés dans cette traque aux fraudeurs.



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.