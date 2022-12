Le trafiquant de drogue présumé avait un comportement suspect. De quoi pousser les policiers en patrouille à le contrôler.

A Bonnevoie

La police coince un dealer d'opioïdes et d'héroine

Laura BANNIER Le trafiquant de drogue présumé avait un comportement suspect. De quoi pousser les policiers en patrouille à le contrôler.

(BaL) - C'est en début d'après-midi, le 25 décembre, qu'une patrouille de police a fait la rencontre d'une personne aux abords d'une institution caritative, sur la route de Thionville, à Bonnevoie. À la vue du véhicule des agents, le passant a commencé à avoir «un comportement suspect».

115 kilos de cocaïne à la frontière belgo-luxembourgeoise À Arlon, à deux pas de la frontière luxembourgeoise, un vaste trafic de cocaïne a été mis au jour ce samedi. Les forces spéciales luxembourgeoises étaient sur place. Un suspect a été arrêté au Grand-Duché.

Les policiers se sont donc décidés à interpeller cette personne, qui cachait plusieurs surprises dans ses poches. En ce jour de Noël, le passant a volontairement remis plusieurs petits paquets de drogues, et a donc été emmené au poste de police. Il y a ensuite été fouillé. Une action qui a permis aux policiers de mettre la main sur de la cocaïne et de l'héroïne, ainsi que des pilules d'opioïdes. Le suspect était également en possession d'une grosse somme d'argent, d'un couteau, et de «divers accessoires de consommation de drogue», fait savoir le bulletin de la police.

300 pilules d'opioïdes

Les agents ont ensuite pris la direction du domicile de la personne interpellée, afin d'y mener une perquisition, qui leur a permis de faire la découverte de plus de 100 grammes d'héroïne, et de plus de 300 pilules d'opioïdes, qui ont été saisis.

Le parquet a ordonné l'arrestation du dealer présumé, qui, après être passé devant le juge d'instruction le 26 décembre, a été placé en garde à vue.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.