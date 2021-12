Comme le week-end précédent, de nouvelles manifestations sont prévues dans la capitale. La police met en garde et annonce son dispositif.

La police annonce de nouvelles manifestations ce week-end

Comme le week-end précédent, de nouvelles manifestations sont prévues dans la capitale. La police met en garde et annonce son dispositif.

De nouvelles manifestations étant annoncées pour cette fin de semaine, la Police sera de nouveau présente et des mesures similaires à celles du weekend passé seront mises en place.

Il s'agit ici notamment du zoning prévu pour manifester qui s'étend du champ du Glacis à la Place de l'Europe. En effet, afin d'assurer et de garantir la sécurité physique de tout un chacun et de maintenir l'ordre public général, la Police a mis en place un dispositif renforcé pour assurer les déroulements et encadrements des manifestations prévues. «Tout comme affermir la gestion de la circulation, ceci après concertation avec la Ville de Luxembourg et avec le soutien du ministère de la Sécurité intérieure», précise la police luxembourgeoise dans un communiqué.

Des unités de maintien de l'ordre seront prêtes à intervenir si la situation l'exige. «Toutes les infractions constatées par nos agents seront poursuivies, le cas échéant après la manifestation-même suite aux analyses et enquêtes».

Un numéro à retenir : le 113

En raison du zoning mis en place, des perturbations de la circulation sont à prévoir, ceci notamment le samedi après-midi dans les alentours de celui-ci.À tous les autres visiteurs de la capitale, nous recommandons d'être vigilants aussi au-delà du zoning prévu.

Pour toutes urgences, tous dangers ou agissements suspects, il est impératif d'informer de suite le numéro d'appel d'urgence 113.

