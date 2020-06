En 2019, agents et enquêteurs luxembourgeois ont réussi à résoudre 53,9% des faits de délinquance dont ils ont eu connaissance. Dans le même temps, le pays voit le nombre d'infractions commises progresser aussi (+4%)

La police améliore son efficacité en 2019

Patrick JACQUEMOT

Elle est partout, la police grand-ducale. Même sur le web pour lutter contre la cybercriminalité. Et à lire son rapport d'activité 2019, l'an passé n'a pas manqué de travail avec pas moins de 38.773 infractions relevées en douze mois. Avec, comme dans tout bilan, des secteurs à la hausse (tentatives de meurtre +20%, menaces d'attentat ou de mort +47%, abus sexuels contre mineurs +36%) et quelques domaines en baisse (-7% pour les cambriolages de maisons habitées, -18% sur les vols liés aux véhicules, etc).

Autant dire qu'au vu du travail à accomplir et de la diversité des missions, les quelque 2.360 personnels actuels devraient apprécier les renforts promis dans le cadre du plan de recrutement 2020-2022. Il est ainsi question, sur trois ans, de recruter pas moins de 607 nouveaux agents policiers et 240 personnels relevant du cadre civil. Avec des embauches plus largement ouvertes sur des candidats non obligatoirement originaires du Luxembourg d'ailleurs. Autant dire que les délinquants de tout ordre, petits trafiquants de stupéfiants, pédophiles, arnaqueurs et autres voleurs ont du souci à se faire pour leur avenir.

Et si, à l'avenir, plus d'agents sont attendus sur le terrain, la police luxembourgeoise a pris également place en ligne. En témoigne le succès du e-commissariat. Le service qui permet à chaque citoyen de déposer une plainte, via son ordinateur ou son mobile, sans devoir se déplacer physiquement dans un commissariat de police a ainsi été sollicité à 4.300 reprises pour recevoir des déclarations ou procès-verbaux, permis le signalement de 1.622 objets perdus et a enregistré 2.033 vols simples (dont 1.755 concernaient des vols de carburant).

De belles arrestations

Si 2019 n'a pas vu le nombre d'homicides augmenter dans le pays (4), la police a dû faire face à une recrudescence des affaires liées aux stupéfiants. 4.238 au total. Soit un bond de 29% qui met toujours en évidence certains points noirs (comme les années passées): le Luxembourg reste un pays de transit important dans le trafic; la consommation d'héroïne reste stable mais à un niveau élevé; la vente agressive de cocaïne aux environs de la gare n'a pu être enrayée ces derniers mois malgré des patrouilles renforcées; la majorité des produits illicites saisis ou consommés proviennent des Pays-Bas. Aussi, même si de belles prises ont pu être réalisées, nul doute que des efforts restent à faire.

La future Cité policière accueillera 900 policiers Les députés devraient donner ce mercredi après-midi leur feu vert à l'Etat pour acheter un complexe de bureaux de 19.000 m2 pour 108 millions d'euros au Findel. Un achat qui permettra de doubler surface et effectifs du siège de la police.

2019, d'un point de vue policier, a aussi été marquée par de bons résultats en termes de recherche de fugitifs. A commencer par l'arrestation d'un citoyen turco-belge intercepté en Espagne et qui devra purger une peine de 22 ans de prison au Luxembourg ou ces deux ressortissants français, arrêtés à Metz et qui doivent répondre de vols à main armée. Tout comme la police peut se satisfaire d'avoir réussi à interpeller, à Grevenmacher, un trafiquant de matériels explosifs.

