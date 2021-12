Des agents ont mené une vaste opération, mercredi en Saxe, après des menaces de mort visant un dirigeant régional pro-vaccins.

La police allemande fait une descente chez des anti-vax

(AFP) - En Allemagne, comme au Luxembourg, les autorités redoutent que la radicalisation de la mouvance anti-restrictions ou anti-mesures sanitaires ne débouche sur des violences. Et c'est dans ce climat que la police criminelle de la région de Saxe, assistée de forces d'intervention spéciales, est intervenue en plusieurs endroits à Dresde après des menaces de mort visant, sur un groupe anti-vaccins de l'application Telegram, le ministre-président du Land.

Il est vrai que cette région de l'Est de l'Allemagne reste un fief de la mouvance réfractaire aux mesures prises contre la propagation du covid dans le pays. Fief également de l'extrême droite qui, selon les autorités, est à la pointe du mouvement. Par ailleurs, la Saxe est l'une des régions les plus touchées par l'actuel regain des contaminations et qui présente un taux de vaccination plus faible que la moyenne nationale.

L'opération fait suite à l'infiltration de journalistes de la chaîne publique ZDF dans un groupe de la messagerie cryptée sur lequel auraient été émises des menaces de mort contre Michael Kretschmer, ministre-président CDU (Union chrétienne-démocrate) favorable à la vaccination.

La justice avait ouvert une enquête au lendemain de la diffusion le 7 décembre d'une émission qui avait révélé les contenus des messages audio de ce groupe Telegram, avec une centaine de membres «liés par leur opposition au vaccin, à l'Etat et la politique sanitaire actuelle», selon le parquet. Très clairement, il y était question de s'opposer, «si nécessaire avec des armes», aux mesures en vigueur, visant notamment les responsables politiques et M. Kretschmer en particulier. La justice soupçonne désormais «la préparation d'un crime violent grave qui menace l'Etat», a expliqué mercredi la police de Saxe sur Twitter.

Début décembre, des opposants aux restrictions anti-covid se sont bruyamment rassemblés devant le domicile de la ministre de la Santé de Saxe. Mais l'ambiance était loin de ressembler à ce qui s'est passé, à deux reprises la semaine passée, auprès de l'habitation du Premier ministre luxembourgeois. Cette fois, les militants sont venus avec torches et sifflets, rappelant les défilés de la période nazie. Ce rassemblement avait suscité l'indignation dans le pays.