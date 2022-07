Se faisant passer pour des agents d'Europol, des escrocs tentent de soutirer de l'argent à leurs victimes au Luxembourg, d'après la police.

Au Luxembourg

La police alerte sur une nouvelle arnaque téléphonique

Se faisant passer pour des agents d'Europol, des escrocs tentent de soutirer de l'argent à leurs victimes au Luxembourg, d'après la police.

Si un numéro masqué ou inconnu au bataillon vous appelle, mieux vaut redoubler de vigilance. Un conseil qui provient tout droit des agents de la police grand-ducale, qui rapportent des cas d'une toute nouvelle arnaque téléphonique dans le pays, et plus largement à l'échelle européenne.

Les autorités mettent en garde contre une arnaque par SMS Depuis quelques mois, un nouveau type d'arnaque a fait son apparition dans le pays. Le «smishing», l'envoi de SMS frauduleux, a déjà fait plusieurs victimes.

Selon les autorités, le manœuvre est perpétuée par des escrocs se faisant passer pour des agents d'Europol, l'agence européenne de police. L'alerte avait été donnée à la mi-juillet par l'agence elle-même, qui a fait savoir que «les fraudeurs disent à leurs victimes qu'ils sont impliqués dans des crimes graves ou qu'ils sont victimes d'un crime comme le vol d'identité».

Une fois la pilule avalée, les victimes sont alors pressées de fournir leurs informations personnelles et à effectuer des paiements. Pour rendre leur opération encore plus vraisemblable, les escrocs utilisent une technique appelée le ''phone spoofing'', permettant de donner l'impression que les appels sont passés depuis les vraies coordonnées téléphoniques d'Europol. Et, afin de parfaire la supercherie, les malfaiteurs utilisent les vrais noms des dirigeants de l'agence.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

«C'est faux! Europol n'appellera jamais les citoyens concernant de telles réclamations ou ne leur demandera jamais d'effectuer des paiements!», a fait savoir l'agence européenne sur son site internet. Elle souligne également que l'escroquerie s'étend également sur d'autres supports, à savoir des e-mails, des messages sur les réseaux sociaux ou encore des fausses lettres envoyées directement au domicile des victimes.

Si vous pensez avoir été victime de tels appels ou messages, il est conseillé d'alerter la police luxembourgeoise. Inutile de composer le 113, réservé en priorité aux appels d'urgence. La démarche s'effectue via le e-commissariat, ou dans un commissariat physique. Europol, de son côté, ne recueille pas directement les signalements des citoyens, et n'est pas non plus en mesure d'enquêter sur ces derniers.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.