Appel à témoins

La police à la recherche d'une adolescente de 13 ans

La police grand-ducale lance un appel à témoins pour retrouver Lana Mastropaolo.

Ce vendredi matin, la police grand-ducale a lancé un appel à témoins pour retrouver Lana Mastropaolo, âgée de 13 ans.

L'adolescente est portée disparue depuis le mardi 23 août. La mineure est de corpulence mince, mesure entre 1,50 et 1,60 m. environ, a des cheveux bruns longs et raides et des yeux bruns.

Toutes informations utiles concernant sa disparition doivent être transmises à la police de Dudelange, par téléphone au (+352) 244 69 1000, ou par e-mail: police.dudelange@police.etat.lu .

La police recherche également une autre adolescente âgée de 13 ans disparue depuis ce lundi.

