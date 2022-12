Le projet, qui a coûté pas moins de 47,5 millions d'euros, était attendu depuis longtemps. Ce vendredi, il a été inauguré, comme prévu, entre Esch et Belval.

Entre Esch et Belval

La plus longue passerelle cycliste d'Europe inaugurée

Frank WEYRICH Le projet, qui a coûté pas moins de 47,5 millions d'euros, était attendu depuis longtemps. Ce vendredi, il a été inauguré, comme prévu, entre Esch et Belval.

En juillet 2021, le premier coup de pioche symbolique a été donné pour un ouvrage qui était attendu avec beaucoup de curiosité. Il s'agit de la piste cyclable entre Esch et Belval, un tronçon de la piste cyclable (PC) 8, également connue dans le langage populaire sous le nom de la «Voie des étudiants».

Ce projet phare, qui a coûté pas loin de 50 millions d'euros, devait initialement être terminé à temps pour l'année culturelle 2022 et constituer ainsi une attraction supplémentaire. Or, l'inauguration n'a eu lieu que le jour suivant la clôture officielle de l'année culturelle. Le début des travaux a été retardé en raison de longues négociations avec ArcelorMittal, dont le terrain est en grande partie traversé par le chemin.

Traverser l'allée jusqu'au viaduc

En venant d'Esch, le point de départ se situe au niveau de l'aire de retournement de la rue Henry Bessemer. Là, une ouverture a été creusée à travers le mur de protection recouvert de végétation afin d'aménager l'accès au giratoire. De l'autre côté du rond-point, sur le côté gauche de la rue An der Schmelz, on passe devant le concessionnaire automobile Losch.

3 L'aire de repos couverte permet d'admirer le panorama. Photo: Frank Weyrich

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'aire de repos couverte permet d'admirer le panorama. Photo: Frank Weyrich Le projet prend fin à Belval. Photo: Frank Weyrich A gauche de l'image, un petit parc est aménagé. Le chemin monte en serpentant. Photo: Frank Weyrich

La nouvelle construction proprement dite commence par le nouveau passage souterrain sous les voies de chemin de fer vers le pont extensible. Ce premier tronçon est désigné dans le projet sous le nom d'Allee. Deux voies séparées franchissent ici la différence de niveau jusqu'à la pièce maîtresse de l'ensemble du projet. L'une est réservée aux cyclistes et mène en ligne droite en direction de Belval. Sur l'autre, les piétons peuvent se frayer tranquillement un chemin en méandres dans un aménagement semblable à un parc.

A l'instar de la plate-forme sous le pont Adolphe dans la capitale, ce tronçon situé dans le sud du pays est appelé à devenir une attraction. Mais avant que cette partie ne soit achevée et verdoyante, il reste encore quelques aménagements paysagers à réaliser. Le ministre François Bausch (Déi Gréng) s'est montré confiant quant à l'achèvement de tous les travaux d'ici au printemps 2024.

Les ministres Joëlle Welfring et François Bausch n'ont pas laissé la météo gâcher leur bonne humeur. Photo: Frank Weyrich

La ministre de l'Environnement Joëlle Welfring (Déi Gréng) s'est montrée enthousiaste, car la nouvelle voie relie l'«ancienne» Esch et la «nouvelle» Belval.

Le plus long pont cycliste d'Europe

Arrivé en haut, on arrive à la pièce maîtresse du projet. Le viaduc de 1.200 mètres de long conduit les cyclistes et les piétons à 7,50 mètres de hauteur, à hauteur des yeux avec la cime des arbres, entre les voies ferrées et les halls de production en direction de Belval. Il s'agit du plus long pont cyclable d'Europe.

Sur cette photo, on peut voir une grande partie du chemin. Photo: Ponts et Chaussées

Ce tronçon est élargi à deux endroits. Des bancs attendent les usagers sur ces «placettes». Le premier tronçon est appelé Promenade. Ici, la chaussée repose sur des piliers en béton gris. Sur le deuxième tronçon, l'ancien haut-fourneau est à portée de vue. Ici, le chemin passe sur les remarquables piliers en acier jaune vif. À cet endroit, un écran de 320 mètres de long du côté de l'aciérie protégera les installations stratégiques des regards indiscrets.

