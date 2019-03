A quelques heures de la marche pour le climat qui s'élancera du Glacis, l'excitation est palpable du côté des étudiants.

«La pluie n'entachera pas notre motivation»

Sophie WIESSLER A quelques heures de la marche pour le climat qui s'élancera du Glacis, l'excitation est palpable du côté des étudiants.

Ils ont bon espoir d'être 10.000 à fouler le pavé ce vendredi 15 mars lors de la marche pour le climat, qui s'élancera du parking Glacis jusqu'au centre-ville, place d'Armes. Et «même la pluie n'entachera pas notre motivation», souligne avec conviction et sourire aux lèvres, Zélie, étudiante à l'école européenne de Luxembourg.

Un dernier meeting a eu lieu mercredi, entre les représentants de la vingtaine de lycées du pays qui participent à cette marche, pour finaliser les derniers points, notamment d'acheminement des élèves jusqu'au lieu de rendez-vous. «Tout a été vu lycée par lycée et en cas de problème, chacun peut nous appeler pour être guidé», explique la jeune fille de 17 ans.

Si «aucune instruction particulière» n'a été communiquée aux étudiants, c'est tout de même armés de pancartes, et avec des couleurs vives qu'ils sont invités à se rendre au Glacis. «Soyez colorés et bruyants!», peut-on lire sur la page Facebook de l'événement, qui comptabilise un peu plus de 3.000 personnes intéressées.

Deux cortèges

A la veille de l'événement, l’excitation est palpable dans les couloirs des établissements. «Beaucoup de monde parle de la manifestation mais nous ne sommes pas particulièrement stressés. Tout va bien se passer, ça s'annonce très bien», détaille Zélie.

Un plan du tracé de la marche a été publié sur les réseaux sociaux. Celle-ci se divisera en deux cortèges: un premier, composé des étudiants, et un second, pour les adultes, qui les rejoindront en cours de route.

Une volonté des élèves de «rester indépendants et de ne pas perdre l'objectif de vue», même si le «soutien des adultes et des autres personnes est le bienvenu», précise la lycéenne.

Avant de conclure, très enthousiaste: «Nous avons super hâte d'être à demain!»



La manifestation s'élancera à 12h30 et sera à suivre sur notre site.

