Ce mercredi, la Ville de Luxembourg a présenté ses projets estivaux pour les mois de juin à septembre, avec au sommaire notamment des activités récréatives et des chantiers.

La plage s'installe dans la capitale

Du sable, des mets et des bouchons: c’est en substance le programme des réjouissances de l’été concocté par la Ville de Luxembourg. Avec tout d'abord l'aménagement de la place du Théâtre en plage. Dès le 4 juillet et jusque fin septembre, la place en face de la Cinémathèque se couvrira entre autres de transats, de parasols, d'une piste de pétanque et d'un piano. Des animations y seront également organisées. «Ce sera la première fois que la Ville met en place une plage», a expliqué le premier échevin Serge Wilmes. L’événement suit de quelques semaines le lancement de la plage de KPMG (au Kirchberg), le 13 juin dernier. Axé sur le thème des vibrations latino-américaines, le lieu est ouvert au public jusqu’au 28 juin prochain.

La Ville mettra également en place des «guirlandes intelligentes et innovantes», pilotées par ordinateur. Les 14.000 lumières Led de différentes couleurs s’allumeront dès le soir du 21 juin à 22h30, avec un spectacle de quelques minutes. Un projet mini-voilier sera par ailleurs mis à flot, de fin juillet à fin septembre dans le parc de Merl, à l’exemple des parcs parisiens du Luxembourg et des Tuileries.

Par ailleurs, afin de dynamiser le marché hebdomadaire du mercredi place Guillaume, un «food village» sera installé avec des «food trucks», qui proposeront des produits culinaires variés, d’août à octobre. Durant le week-end de la Fête Nationale enfin, la Ville de Luxembourg a rappelé que tous les transports publics (trains-tram-bus) seront gratuits les samedi 22 et dimanche 23 juin.

Chantiers tout l’été

Autres animations estivales, les chantiers de construction du tram. Exceptionnellement cette année, ils continueront durant les traditionnels congés collectifs obligatoires des mois de juillet et août.

Alors qu’entre le vendredi 26 juillet et le dimanche 18 août, les personnels du bâtiment et du génie civil sont tenus de prendre les quinze jours de congés imposés, cette année, la Ville de Luxembourg et LuxTram, la compagnie d’exploitation du tramway, ont en effet obtenu une dérogation de la part de l’Inspection du Travail et des Mines sur ce point.

Les responsables du projet du tram comptant ainsi sur le faible trafic routier dans les rues de la capitale durant les grandes vacances, pour avancer au plus vite dans la poursuite des différents chantiers du tram.

Ainsi, depuis la Place de l’Etoile jusqu’à celle de la Gare, en passant par le boulevard Royal, les avenues Emile Reuter et de la Liberté, l’extension du réseau de tramway battra son plein, avec au programme la pose des couches de revêtement voire de rails, et l’aménagement d’arrêts du tram.

Processionnaire du chêne

Les élus municipaux ont par ailleurs fait le point sur la processionnaire du chêne. Récemment, la chenille urticante avait été signalée dans plusieurs quartiers de la Ville. La municipalité avait alors décidé de fermer l’aire de jeux du «Bambësch», afin d’enlever les nids de larves. «288 de ces habitats ont déjà été retirés», a indiqué Serge Wilmes. «Le site restera cependant fermé pour encore quelques jours voire semaines, le temps de terminer le nettoyage des chênes qui abritent les nids», a-t-il conclu.





