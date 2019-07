La Ville de Luxembourg a inauguré ce mercredi une plage, Place du Théâtre. Habitants et visiteurs pourront profiter du soleil et se détendre dans ce lieu inédit jusqu'au 29 septembre.

La Place du Théâtre les pieds dans le sable

Une plage de 350 m2 au cœur de la capitale du Grand-Duché? Vous en rêviez, la Ville l'a fait depuis ce mercredi 17 juillet. Place du Théâtre, voilà maintenant sable et transats prêts à accueillir les estivants.

Un choix que justifie simplement la bourgmestre, Lydie Polfer : «C'était la seule place du centre-ville qui n'est pas occupée de manière périodique. C'est un site un peu vide, alors le but est de l'animer.» Et avoir le succès immédiat de l'initiative, nul doute qu'il devrait y avoir du monde à fréquenter les lieux tous les jours de l'été, de 9h à 22h.

En libre accès

L'année dernière, la Ville avait opté pour une pelouse sur cette même place. Mais Lydie Polfer se réjouit de ce nouveau projet qui a tout de même coûté 150.000€ . «A voir les premiers enfants, les premières familles qui viennent, c'est exactement ce que l'on cherchait. Je suis moi-même grand-mère et on sait ce que les tout jeunes recherchent. Vous voyez tous ces petits qui jouent ?»

Afin d'occuper les adeptes de la plage et de tonifier un peu plus l'ambiance du quartier, plusieurs animations seront proposées par le Service Jeunesse. Selon la météo et les envies, jeux et activités seront proposés en libre accès.

Laurent Schwaller, architecte urbaniste et chef de service à la Ville de Luxembourg, souhaite toutefois préciser que «la plage n'est pas une boîte de nuit. Il pourra y avoir des sessions DJ avec de la musique mais la philosophie du lieu reste axée sur la famille et la détente. Nous souhaitons faire bouger le lieu, mais pas organiser de beach soirées.»

Aux visiteurs aussi de s'approprier la plage, jusqu'au 29 septembre. «Beaucoup de choses vont s'improviser. Là-bas par exemple, il y a un piano. C'est aux gens d'en jouer pour donner vie à cet endroit unique sur la capitale. En tant que Ville, nous avons mis le cadre, installé des jeux pour les enfants afin qu'ils s'amusent et même créé une piste de pétanque. Mais c'est aux personnes de faire le reste.»

Un chalet gourmand

«Il faut espérer que le lieu soit respecté», confie Lydie Polfer. De toute façon, le site sera surveillé, surtout en dehors des heures d'ouverture. Les parents devant assurer une veille sur leurs bambins en journée. «Chaque matin, le site bénéficiera d'un nettoyage par le service d'hygiène». L'objectif ? Garder ce bac à sable géant sûr et propre.

Pour les petites faims et les grandes soifs, un chalet a ouvert. L'établissement sera géré par deux commerces de la Place du Théâtre, le bar L'Adéquat et le restaurant Kumpir. Bref, il ne manque plus que la mer et le bruit des mouettes.