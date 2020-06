La réalisation du tronçon du tram en direction de la Gare centrale se poursuit. Depuis le début de la semaine, les aménagements se concentrent autour d'un endroit phare de la capitale. Une opération qui va se réaliser en trois phases et dont la durée est estimée à un an.

La place de Paris en travaux jusqu'en 2021

(ER) - Les travaux d'aménagement de la place de Paris ont donc repris depuis lundi en ce qui concerne le côté pair de la rue. A partir de la semaine prochaine, soit le 22 juin, c'est la partie impaire des lieux qui sera en travaux. Afin de minimiser l'impact du chantier et de maintenir la circulation générale sur l'avenue de la Liberté et les rues environnantes, Luxtram et les différentes sociétés concernées par ces travaux ont planifié leur projet en trois phases successives.

Plusieurs idées issues de la volonté du public ont été reprises dans l'aménagement futur de la place. Illustration : Ville de Luxembourg / Luxtram

La première partie concerne donc des aménagement souterrains. Des installations vont être créées pour permettre l'accueil des nouveaux équipements techniques. Ces travaux sont prévus jusqu'au mois de novembre 2020 dans la partie centrale de la place. Les terrasses des restaurants et des cafés pourront toutefois s'installer sur les contours de la place.

La deuxième phase de cet aménagement concerne les travaux de voirie. Entre novembre 2020 et mars 2021, les poses de pierres naturelles et les nivellements seront exécutés parallèlement à la finalisation des travaux de réseaux. Ces aménagements seront concentrés sur l'entièreté de la place.

Enfin la troisième et dernière partie des travaux, programmée jusqu'aux mois de juin-juillet 2021, sera axée sur la voirie et notamment les contours de la place de Paris. Il s'agira de la dernière étape du chantier. Les responsables envisagent tout de même de permettre aux établissements de l'horeca de placer leurs terrasses sur les zones centrales de la place.

Durant cette année de travaux, les services concernés rassurent toutefois les riverains. Les accès seront maintenus pendant les aménagements et les livraisons seront adaptées en cas de besoin, histoire de minimiser les nuisances. Quant à la circulation des voitures, la mise en place d'une signalisation appropriée est prévue en collaboration avec les services de la Ville.

